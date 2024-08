DOPING PANDAが6月よりコンセプトツアー<mugendai THE CARNIVAL 2024>を開催中だ。同ツアーの追加公演がACIDMANを迎えて開催されることが発表となった。<mugendai THE CARNIVAL 2024 extended the answer>と題された追加公演は、11月11日に東京・EX THEATER ROPPONGIにてACIDMANを迎えて行われるツーマンとなる。

■追加公演<mugendai THE CARNIVAL 2024 extended the answer>

11月11日(月) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open18:00 / start19:00

出演:DOPING PANDA / ACIDMAN

▼チケット

通常チケット:スタンディング \5,500 (税込 / +1Drink代別) / 指定席 \6,000 (税込 / +1Drink代別)

スタンディング U-18:\3,000(税込 / +1Drink代別)

※18歳以下対象。当日、学生証などの公式身分証明証で年齢確認後に入場。年齢確認ができなかった場合は、通常チケットとの差額(2,500円)を現地にてお支払いいただき入場、または入場をお断りさせていただきます。

デザインチケット代:スタンディング \5,800 (税込 / +1Drink代別) / 指定席 \6,300 (税込 / +1Drink代別)

※デザインチケットはDOPAMANIA CLUB会員限定発売

【最速先行受付期間(抽選)】

受付期間:8月9日(金)19:00〜8月18日(日)23:59

https://eplus.jp/dopingpanda/

※DOPAMANIA CLUB会員限定優先先行&デザインチケット申し込み詳細はFanplus HPより





11月11日(月) 東京・EX THEATER ROPPONGIopen18:00 / start19:00出演:DOPING PANDA / ACIDMAN▼チケット通常チケット:スタンディング \5,500 (税込 / +1Drink代別) / 指定席 \6,000 (税込 / +1Drink代別)スタンディング U-18:\3,000(税込 / +1Drink代別)※18歳以下対象。当日、学生証などの公式身分証明証で年齢確認後に入場。年齢確認ができなかった場合は、通常チケットとの差額(2,500円)を現地にてお支払いいただき入場、または入場をお断りさせていただきます。デザインチケット代:スタンディング \5,800 (税込 / +1Drink代別) / 指定席 \6,300 (税込 / +1Drink代別)※デザインチケットはDOPAMANIA CLUB会員限定発売【最速先行受付期間(抽選)】受付期間:8月9日(金)19:00〜8月18日(日)23:59https://eplus.jp/dopingpanda/※DOPAMANIA CLUB会員限定優先先行&デザインチケット申し込み詳細はFanplus HPより

■<mugendai THE CARNIVAL 2024>

6月16日(日) 千葉・千葉LOOK

6月29日(土) 京都・京都磔磔

6月30日(日) 兵庫・神戸VARIT.

7月06日(土) 宮城・仙台darwin

7月07日(日) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2

9月16日(月/祝) 北海道・札幌PENNY LANE24

9月28日(土) 福岡・福岡BEAT STATION

10月05日(土) 愛知・CLUB QUATTRO

10月14日(月/祝) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

▼チケット

通常チケット:5,500円(税込 / +1 Drink代別)

オールスタンディング U-18:3,000円(税込 / +1Drink代別) ※18歳以下対象、当日身分証確認有

デザインチケット代:5,800円(税込/+1 Drink代別)

※デザインチケットはDOPAMANIA CLUB会員限定発売



6月16日(日) 千葉・千葉LOOK6月29日(土) 京都・京都磔磔6月30日(日) 兵庫・神戸VARIT.7月06日(土) 宮城・仙台darwin7月07日(日) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-29月16日(月/祝) 北海道・札幌PENNY LANE249月28日(土) 福岡・福岡BEAT STATION10月05日(土) 愛知・CLUB QUATTRO10月14日(月/祝) 東京・恵比寿LIQUIDROOM▼チケット通常チケット:5,500円(税込 / +1 Drink代別)オールスタンディング U-18:3,000円(税込 / +1Drink代別) ※18歳以下対象、当日身分証確認有デザインチケット代:5,800円(税込/+1 Drink代別)※デザインチケットはDOPAMANIA CLUB会員限定発売