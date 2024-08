9月18日にデビュー5周年を迎えるSARD UNDERGROUNDが、2ndオリジナルアルバム『涙色で』と7thシングル「夢で逢いましょう」を8月21日に二作同時リリースする。アルバム収録曲よりタイトル曲「涙色で」が本日8月9日24時に先行配信されることに加え、ミュージックビデオがプレミア公開されることが発表となった。また、8月17日からはTVアニメ『名探偵コナン』の新エンディングテーマとして「夢で逢いましょう」のオンエアもスタートする。こちらは楽曲先行配信とミュージックビデオのプレミア公開が同日予定されている。

■2ndオリジナルアルバム『涙色で』



2024年8月21日(水)発売【PREMIUM EDITION (CD+LIVE Blu-ray)】GZCA-5324 ¥8,800(税込)※初回出荷生産分のみ特別仕様・ロングボックス&ダブルジャケット仕様パッケージ・5th Anniversary SPECIAL BIOGRAPHY封入(動画視聴QR付)・特別年表[H655mm×W145mm]でデビュー5年を振り返る【通常盤(CD)】GZCA-5325 ¥3,300(税込)▼CD収録曲 ※PREMIUM EDITION/通常盤共通01 私と恋をして下さい作詞:神野友亜 作曲:藤中友哉 編曲:鶴澤夢人・長戸大幸02 涙色で作詞:神野友亜 作曲:小澤正澄 編曲:小澤正澄03 その結婚、正気ですか?作詞:神野友亜 / 作曲:小澤正澄/ 編曲: 麻井寛史TOKYO MXドラマ「その結婚、正気ですか?」オープニング主題歌04 夢で逢いましょう [7th SG]作詞:神野友亜 作曲:小澤正澄 編曲:小澤正澄読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6時放送「名探偵コナン」エンディングテーマ05 星の光作詞:神野友亜 作曲:大野愛果 編曲:麻井寛史06 フタリシズカ作詞:神野友亜 作曲:大野愛果 編曲:鶴澤夢人・長戸大幸07 琵琶湖大橋作詞:神野友亜 作曲:徳永暁人 編曲:徳永暁人08 役者犬のうた [6th SG]作詞:鮫島琉星 / 作曲:長戸大幸 / 編曲:徳永暁人09 雨は虹になる作詞:神野友亜 作曲:浅川悠魅 編曲:鈴木和哉10 卒業式 [5th SG]作詞:神野友亜 作曲:徳永暁人 編曲:徳永暁人11 sanae作詞:神野友亜 作曲:大野愛果 編曲:鈴木和哉▼ライブBlu-ray ※PREMIUM EDITIONのみ<LIVE TOUR 2023 [hold me, my friend]> at Zepp Osaka Bayside※2023年開催の4周年記念ライブ全曲完全収録※約120分収録01. 揺れる想い [tribute2023]02. 息もできない03.心を開いて04. Top Secret05. 瞳閉じて06. その結婚、正気ですか?07. Oh my love08. 悲しいほど貴方が好き09. 恋が待ち伏せしてた午後10. かけがえのないもの11. Blue tears12. 翼を広げて13. 役者犬のうた14. イチゴジャム15. 黒い薔薇16. 君がいない17. 空っぽの心18.愛は暗闇の中で19. 負けないでencore20. Today is another day21. マイ フレンド