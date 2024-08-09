¤Ê¤Ç¤·¤³GK»³²¼°ÉÌé²Ã¤Î¥Þ¥óC²ÃÆþ¤¬Àµ¼°·èÄê¡ª¡Ä3Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë

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We are delighted to announce the signing of Japanese international @ananan6161 on a deal until the summer of 2027 ✍️ pic.twitter.com/N90DbWM12z— Manchester City (@ManCity) August 9, 2024