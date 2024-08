¤Ê¤Ç¤·¤³GK»³²¼°ÉÌé²Ã¤Î¥Þ¥óC²ÃÆþ¤¬Àµ¼°·èÄê¡ª¡Ä3Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë

マンチェスター・シティは9日、日本女子代表(なでしこジャパン)GK山下杏也加の加入を発表した。契約期間は2027年6月30日までの3年間で、背番号は「31」に決定している。1995年9月29日生まれで現在28歳の山下は、KSC加平サッカー少年団や東加平キッカーズ、足立レディースフットボールクラブ、村田女子高等学校を経て、2014年に日テレ・東京ヴェルディベレーザへ正式入団。チームの守護神として2015年シーズンからのなでしこリーグ3連覇に貢献し、自身も3年連続でリーグベストイレブンに選出された。

We are delighted to announce the signing of Japanese international @ananan6161 on a deal until the summer of 2027 ✍️🩵 pic.twitter.com/N90DbWM12z