Ìð¸ý¿¿Î¤à»Ò¶¡Åð»£áÈï³²¡Ö¤É¤¦¤«SNS¤Ë¤ÏºÜ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·ÇÈÌæ¹¤¬¤ë¡¡¡Ö»ä¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤«¤é¡Ä¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤â¡¡
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£SNS¾å¤Ç¤ÎÌµÃÇÅê¹Æ¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¡¢Ìð¸ý¤ÏÄ¹ÃË¤¬5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤È¶¦¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¼¡ÃË¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÂç¶½Ê³¡ª¡ª¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ì¤Æ»ä¤â¤ª¤È¤¦¤Á¤ã¤ó¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤À»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤òÂô»³»£¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£¡Ê»ä¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤«¤é»ä¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤¤Ã¤È¡£¡£¡£¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡£»Ò¶¡Ã£¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ê¤É¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤«¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¸ý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¹ÃË·¯¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅð»£¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ªÊÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¤è¤½ÍÍ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÅð»£¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÜ¤»¤ë¤Ï¤â¤¦¶²ÉÝ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Ê¡ª¥â¥é¥ë¤¬Ìµ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£