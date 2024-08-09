´î¤Ó¤È²¸ÊÖ¤·¤ÎÌ´ÉñÂæ¡áÆâÅÄ¡¢ÉÂ¾²¤«¤éºÆµ¯¡½¶áÂå¸Þ¼ï¡Ì¸ÞÎØ¡Í
¡¡²áµî¤ò»×¤¨¤Ð¶ì¤·¤µ¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¶áÂå¸Þ¼ï½÷»Ò¤ÎÆâÅÄÈþºé¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç¶ìÀï¤·¡¢£³£°°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÁíÅö¤¿¤êÀï¤ÇÃæÈ×¤ËÉé¤±¤¬¤«¤µ¤ó¤ÀÃæ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¡£Â¾¤Î¼ïÌÜ¤ÇÈÔ²ó¤·¤¿¤¤¡×¡£¸ÞÎØ¤ËÄ©¤àµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï¿å±ËÉô¤Ë¤¤¤¿¹â¹»£³Ç¯»þ¡£¹â¹»ÁíÂÎ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¡£É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï±ËÎÏ¤ÈµÓ¡£Ãæ³Ø¤ÇÎ¦¾åÉô¤È¿å±Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¾Î©¤·¤¿Ì¾»Ä¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¿ÊÏ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¡£ÌÌÇò¤½¤¦¤Ã¤Æ¡×¡££µ¼ïÌÜ¤Î¤¦¤ÁÆó¤Ä¤Ç¶¯¤ß¤¬À¸¤¤ë¡£½©¤Ë¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¸å¡¢·è¿´¤·¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£°Ç¯²Æ¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤Î´éÌÌ¿À·Ð¤Þ¤Ò¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£±¦Â¦¤¬Æ°¤«¤ºÆþ±¡¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«¤«¤Ê¡£¶¥µ»¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢Ãç´Ö¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à»ÅÎ©¤Æ¤Î´ó¤»½ñ¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÎÞ¤ÈºÆµ¯¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢£±¥«·î¸å¤ËÂà±¡¤·¤¿¡£
¡¡½ç°Ì¤Ï¶ì¤·¤¤¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ßÎý½¬¤ÇÄË¤á¤¿±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ÈÂÀ¤â¤â¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ÏË¾¤ßÂ³¤±¤¿Ì´ÉñÂæ¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤À¤±¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡£²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÆ°¤±¤ë´î¤Ó¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£¡¡