デビュー35周年を迎えた東京スカパラダイスオーケストラの『“NO BORDER” 3部作』第2弾「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」が8日に配信リリースされ、ミュージックビデオ(MV)が公開された。同曲は、青くも切ない男心を描いた夏にぴったりなダンスナンバー。スカパラとSUPER EIGHTのクールさやコミカルさなどが楽しめるほか、両グループの曲名が織り交ぜられたラップも聴きどころとなっている。

MVではSUPER EIGHTがダンスも披露。スカパラもキャリア35年にして初めてミュージックビデオでダンスに挑戦した。同曲を16日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』2時間SP(後8:00)で披露することが決まった。あわせて、スカパラが11月16日に阪神甲子園球場で開催するライブ『35th Anniversary Live スカパラ甲子園 Supported by NatureLab』の追加ゲストとして、SUPER EIGHTの出演が発表となった。スカパラは、デビュー35周年を記念し、約3年7ヶ月ぶりとなるオリジナルフルアルバム『35』を10月23日に発売することも決定した。35周年KICK OFFシングル「風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA(10-FEET)」や『“NO BORDER” 3部作』として配信中の「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」、ムロツヨシ主演の映画『身代わり忠臣蔵』のテーマ曲「The Last Ninja」など計15曲を収録。ボーナストラックとして、SUPER EIGHTとの「メモリー・バンド」も収録することが決定。2018年にリリースした同曲は、茂木欣一(Dr)が歌唱している楽曲。SUPER EIGHTとはテレビやライブで何度も披露しており、SUPER EIGHTのファンからも支持されている楽曲となっている。CD+Blu-ray盤とCD+DVD盤には、昨年行ったツアー『2023 HALL TOUR「JUNK or GEM 〜Autumn&Winter」』の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像や、デビュー35周年記念特別公演『東京スカパラダイスオーケストラ×ビルボードクラシックス at 河口湖ステラシアター』のライブ映像、ミュージックビデオが全7曲収録予定となっている。ファンクラブ限定盤購入者特典として、10月26・27日にオンラインMEET&GREETの開催も決定した。