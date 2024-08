手土産にもぴったり日本橋三越本店に東京ばな奈とディズニーが贈るスイーツショップが期間限定で登場してるよ〜！

グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、2024年8月7日から19日までの期間限定で、「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」にポップアップストアをオープン中です。

エコバッグやアクリルキーホルダーとのセットも

ポップアップストアでは、ディズニーファン必見の可愛いスイーツが販売されます。

・くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」

ふかふかのスポンジではちみつが香るカスタードクリームとミルククリームを包んだケーキです。優しい味わいを楽しめる、6月に発売したばかりの新作です。

8個入ボックスには、全6種の記念ステッカーがランダムで1枚入っています。「ピグレット」や「ティガー」など、「プーさん」の仲間たちも描かれていています。

これは全種類集めたくなる可愛さです......。

価格は4個入が842円、8個入が1728円。

コンパクトに折りたためるエコバッグがついてくる「エコバッグセット」も登場します。表にはパッケージとおそろいの「プーさん」、裏には「イーヨー」「ピグレット」「ティガー」たちも描かれた今回だけの特別なデザインです。

エコバッグセットの価格は、4個入が1844円、8個入が2732円。

なくなり次第終了なので、早めにチェックしてみてください。

・トイ・ストーリー/メープルショコラサンド

「トイ・ストーリー」の仲間たちが描かれた、ショコラクッキーサンドです。アーモンド、マカデミア、ピーナッツの3種類のナッツと芳醇なカカオを使用した、ナッティショコラ生地でメープルショコラを挟んでいます。

8枚入はウッディ、ジェシー、ブルズアイが描かれた、レトロな色合いのボックスに入っています。14枚入はアンディのおもちゃ箱を連想させるようなデザインの缶入りです。

価格は8枚入が1188円、14枚入が2268円。

ここでしか手に入らない、オリジナルのアクリルキーホルダーがついてくるセットも登場します。

Aセットは「トイ・ストーリー/メープルショコラサンド」8枚入と、ウッディとジェシーが描かれたキーホルダーのセットで、価格は1760円です。

Bセットは「トイ・ストーリー/メープルショコラサンド」14枚入と、バズ・ライトイヤーとリトル・グリーン・メンが描かれたキーホルダーのセットで、価格は2860円です。

・美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

ショコラサンド「見ぃつけたっ」は、シャリシャリと軽い口あたりのラングドシャクッキーで、バナナミルクシェイク味のショコラを挟んでいます。

クッキーにはルミエール、コグスワース、魔法の薔薇、ポット婦人、チップの5種類のイラストが描かれています。どのデザインが出て来るかはお楽しみに。

12枚入で、価格は1404円。

オリジナルのポーチがついてくる「ポーチセット」も販売します。ポーチには舞踏会のワンシーンが描かれ、魔法の薔薇のデザインのチャーム付きです。中にはポケットが2箇所ついていて、使いやすさも◎。

ポーチセットの価格は2420円。

販売場所は日本橋三越本店 本館7階 催物会場 「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」で、期間は8月7日から19日までです。

※価格はすべて税込です。

(C)DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)Disney/Pixar

(C)Disney

東京バーゲンマニア編集部