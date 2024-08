テレビアニメ『MFゴースト』2nd Seasonが、10月6日よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送されることが決定。放送に先駆け、2nd SeasonのPV第2弾が公開された。本作は、しげの秀一が「ヤングマガジン」(講談社)で連載中の同名漫画を原作としたテレビアニメ。“公道最速伝説”を描いたモータースポーツ作品『頭文字D』の近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルを描く。

今回解禁されたのは、波乱が予想される2nd SeasonのPV第2弾。MFG第1戦・小田原パイクスピークにて、初参戦ながら驚異的ドライビングテクニックによって頭角を現した片桐夏向(CV:内田雄馬)をはじめ、相葉瞬(CV:小野大輔)、ミハイル・ベッケンバウアー(CV:神谷浩史)、沢渡光輝(CV:逢坂良太)など、“神15”と呼ばれるドライバーたちのMFG第2戦・芦ノ湖GTにかける想いが垣間見られる映像となっている。また、2nd Seasonのオープニング・テーマは、1st Seasonに引き続き芹澤優が担当、新曲「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」に決定した。解禁された第2弾PVにて、その楽曲の一部を聴くことができる。新曲「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」では、『頭文字D』ファンをはじめ話題となった、MOTSUとの強力タッグが再び実現。本作にマッチした非常に疾走感のある楽曲に仕上がっている。新たに芹澤優&MOTSUのアーティスト写真も公開された。芹澤は「去年1期のオープニング・テーマを歌わせていただいた時は『m.o.v.e』さんではない芹澤優という存在をどれだけ受け入れてもらえるか、不安がありました。ですが前作の『JUNGLE FIRE feat. MOTSU』を本当に多くの方に聴いていただけて、すごく自信をもらったので、2期はより頼もしくてかっこいい姿を見せたいです」と強い思いを明かす。新曲については、「『JUNGLE FIRE feat. MOTSU』は『頭文字D』から応援している皆さんに、『この感じ、懐かしい!!』と思ってもらいたくて、MOTSUさんと一緒にTHEユーロビートな曲を作り上げられましたが、アニメ2期はよりシビアな戦いになっていくし、それぞれのキャラクターの真に迫っていきます。なので『ROCK ME KISS ME feat.MOTSU』は前作と同じく懐かしさはありつつも、激しさの中に『エモさ』が入っているめちゃくちゃいい曲です! 『MFゴースト』といえば芹澤優!と思ってもらえるようになりたい…!! ぜひ聴いてください!」と解説した。MOTSUは「セリコと一緒にギャンギャンにブチあげたユーロビート全開の前曲。『もう弾打ち尽くしてんじゃん?』と心配してやまない貴兄のために、このようなマシンガンをビッカビカにして用意してございました」とコメント。さらに「『MFゴースト』がいくところまでいくからには我々もトコトン、限界の向こう側へ逝ってしまう気満々なのです。『MFゴースト』は座って観るアニメではないですよ。全身にまとって走るアニメです。そのシーンにビターっとハマる楽曲をチームみんなで全身全霊をかけて磨いてきました。ここに発表出来る歓びを皆さんと分かち合えると信じています!!!」と自信をのぞかせた。放送に先駆け8月21日0時より「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」TV Size Ver.の配信スタートも決定した。詳細は後日発表となる。テレビアニメ『MFゴースト』2nd Seasonは、TOKYO MX、アニマックスほかにて10月6日放送開始。