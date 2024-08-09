Number_i、1stフルアルバム『No.I』全収録曲が明らかに！ ソロ楽曲にはVaundyらによるプロデュース曲も
9月23日にリリースされるNumber_iの1stフルアルバム『No.I（ナンバーワン）』の全収録曲が明らかになった。メンバープロデュースの新曲に加え、初のソロ楽曲にはVaundy、KEEN（C＆K）によるプロデュース楽曲も収録される。
【写真】1stフルアルバム『No.I』初回生産限定盤［No.I ver.］＆［INZM ver.］、通常盤ジャケット
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ「Number_i」。今年4月にアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」の「88rising Futures」に出演して話題を呼び、最新曲「BON」のミュージックビデオも2日間で1000万回再生を超えて自身最高記録を更新。最新ミニアルバム『No.O ‐ring‐』がヒット中だ。
初のフルアルバム『No.I』は、デビュー曲「GOAT」をはじめ、平野紫耀プロデュース楽曲「BON」、さらに神宮寺勇太プロデュースのアルバムリードトラック「INZM（イナズマ）」など全13曲（初回生産限定盤）、全14曲（通常盤）を収録。
Number_i初となるソロ楽曲「Bye 24/7」［KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲］「Recipe」［岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲］、「透明になりたい」［Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲］などのトラックリストが解禁となった。
収録曲は以下の通り。
■初回生産限定盤（［No.I ver.］［INZM ver.］2形態共通）
01：INZM ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
02：なんかHEAVEN ［岸優太プロデュース楽曲］
03：ICE ［岸優太プロデュース楽曲］
04：Bye 24/7 ［KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲］
05：JELLY ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
06：透明になりたい ［Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲］
07：Numbers ［平野紫耀プロデュース楽曲］
08：Recipe ［岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲］
09：iLY ［Number_iプロデュース楽曲］
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM （Hyper Band ver.） ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
■通常盤
01：INZM ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
02：なんかHEAVEN ［岸優太プロデュース楽曲］
03：ICE ［岸優太プロデュース楽曲］
04：Streetlights ［平野紫耀プロデュース楽曲］ ※Bonus Track
05：Bye 24/7 ［KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲］
06：JELLY ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
07：透明になりたい ［Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲］
08：Numbers ［平野紫耀プロデュース楽曲］
09：Recipe ［岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲］
10：iLY ［Number_iプロデュース楽曲］
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM （Hyper Band ver.） ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
Number_iの1stフルアルバム『No.I』は9月23日発売。
【写真】1stフルアルバム『No.I』初回生産限定盤［No.I ver.］＆［INZM ver.］、通常盤ジャケット
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ「Number_i」。今年4月にアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」の「88rising Futures」に出演して話題を呼び、最新曲「BON」のミュージックビデオも2日間で1000万回再生を超えて自身最高記録を更新。最新ミニアルバム『No.O ‐ring‐』がヒット中だ。
Number_i初となるソロ楽曲「Bye 24/7」［KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲］「Recipe」［岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲］、「透明になりたい」［Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲］などのトラックリストが解禁となった。
収録曲は以下の通り。
■初回生産限定盤（［No.I ver.］［INZM ver.］2形態共通）
01：INZM ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
02：なんかHEAVEN ［岸優太プロデュース楽曲］
03：ICE ［岸優太プロデュース楽曲］
04：Bye 24/7 ［KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲］
05：JELLY ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
06：透明になりたい ［Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲］
07：Numbers ［平野紫耀プロデュース楽曲］
08：Recipe ［岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲］
09：iLY ［Number_iプロデュース楽曲］
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM （Hyper Band ver.） ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
■通常盤
01：INZM ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
02：なんかHEAVEN ［岸優太プロデュース楽曲］
03：ICE ［岸優太プロデュース楽曲］
04：Streetlights ［平野紫耀プロデュース楽曲］ ※Bonus Track
05：Bye 24/7 ［KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲］
06：JELLY ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
07：透明になりたい ［Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲］
08：Numbers ［平野紫耀プロデュース楽曲］
09：Recipe ［岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲］
10：iLY ［Number_iプロデュース楽曲］
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM （Hyper Band ver.） ［神宮寺勇太プロデュース楽曲］
Number_iの1stフルアルバム『No.I』は9月23日発売。