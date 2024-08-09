緑の甲子園最終日　高校男子は小川琥太郎がプレーオフで優勝　高校女子は仲村梓が３人のプレーオフを制す

「Ｓｋｙ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ２０２３年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣杯争奪」 個人の部最終日 （９日、高校の部＝栃木・サンヒルズＣＣ、男子６８９１ヤード、女子６２４１ヤード、中学の部＝ピートダイＧＣ ＶＩＰコース、男子６７３０ヤード、女子６２７３ヤード、ともにパー７２）

緑の甲子園個人戦の最終日が９日、行われた。高校の部は男女ともにプレーオフにもつれ込む激戦となった。男子は１０アンダー１３４で小川琥太郎（大院大高１年）と、丸尾怜央（日章学園高３年）が並んだが、プレーオフで小川が丸尾を下して文部科学大臣杯を手にした。

同女子は初日首位タイで出た仲村梓（エナジックスポーツ高２年）が１０アンダー、１３４で、左奈々（沖学園高３年）、高岸鈴（生光学園高３年）とのプレーオフを制して完全優勝を飾った。

中学男子は１４アンダー、１３０で回った神永直輝（東蒲中３年）が、長粼大星（日章学園中３年）の猛追を１打差で振り切った。同女子は２位タイで出た福田美来（稲美中３年）が６９で回り逆転で優勝した。

＜個人の部上位成績＞

▽高校男子〈１〉小川琥太郎（大院大高１年）１３４〈２〉丸尾怜央（日章学園高３年）１３４〈３〉呉屋陽星（エナジックスポーツ高１年）、川口史（千葉黎明高３年）、山粼義也（福岡一高１年）、外岩戸晟士（代々木高２年）１３６〈７〉大西翔駈（興国高２年）、田中天晴（明大中野高３年）、西嶋元風（福岡一高２年）１３７

▽高校女子〈１〉仲村梓（エナジックスポーツ高２年）１３４〈２〉高岸鈴（生光学園高３年）、左奈々（沖学園高３年）１３４〈４〉山本実希（佐野日大高３年）、戸高玲奈（ルネサンス高１年）、新地真美夏（共立女子二高２年）１３５〈７〉林愛輝美（明秀日立高１年）、長澤愛羅（ルネサンス高２年）、林田万輪（熊本国府高１年）、荒木七海（日章学園高２年）、岩永杏奈（大阪桐蔭高１年）１３６

▽中学男子〈１〉神永直輝（東蒲中３年）１３０〈２〉長粼大星（日章学園中３年）１３１〈３〉道上嵩琉（滝川二中３年）１３７〈４〉大久保友貴（千葉日大一中３年）、戸村空汰（霞ヶ関中３年）１３８〈６〉石口寛樹（大正中３年）１４０〈７〉翁浩宇（市場中３年）１４１

▽中学女子〈１〉福田美来（稲美中３年）１３８〈２〉児玉桃（立命館守山中３年）１３９〈３〉山本智亜紗（山手台中２年）、長峰真央（貝塚中３年）１４０〈５〉生駒留菜（御田中３年）、本村紅音（宝塚中２年）１４１〈７〉永山藍生（千代中３年）、廣吉優梨菜（折尾中３年）１４２