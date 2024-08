明日8月10日(土)午前11時55分より日本テレビで放送(関東ローカル)の「メシドラ 兼近&真之介のグルメドライブ」。

兼近大樹(EXIT)&満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、木村昴・岡崎体育と行く千葉県四街道市の旅!

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせウマいメシを食う!

「四街道中央公園」のタコ滑り台で待っていた木村と岡崎と、満島は初対面。滑り台を滑ってからのタイトルコールで、なんだか楽しくなりそうな本日の「メシドラ」スタート!

声優・ミュージシャン・俳優・芸人と職業はバラバラだが、同年代の男4人はバイブスがシンクロするのも一瞬。車に乗り込むとすぐに音楽や漫画の話で大盛り上がり。

その中で気になったのは岡崎のミュージシャンになろうと思ったきっかけ。小学校6年生の時に学校の宿題で作曲の課題が出た時に、小学生の岡崎が作った曲を聴いた先生から出来があまりに良すぎて逆に「自分で作った曲じゃないだろう」と誤解され怒られたという。それが心に残っており卒業アルバムに「作曲家になって世界中の人に自分の作った曲を聴いてもらいたい」と夢を書いたという。兼近の反応は「その小学校の思い出が忘れられないから“体育”にしたってことですか?」というものだが、岡崎の返答は「違うな。だとしたら“音楽”でしょ」。

本日最初のお店は、車中から偶然見つけた「レストラン チキボン亭」。デカ盛り洋食のお店で計8品を注文する4人。ここでの話題は、木村の高校時代の調子に乗りすぎていた話。40人中5人しか男子生徒がいなかったクラスで文化祭の劇をやることに。すでにデビューしていた木村は、作家志望の女子生徒が書いた台本を読んでなんの文句もなかったが「何が面白いか分かんない」と、1発カマしたという。当然クラスの35人の女子生徒全員から「アイツ調子に乗ってる」となったそう。ここで、注文した料理が運ばれてくるがその量が尋常じゃない!「悟空が食うヤツ!」と岡崎、「3才の姪っ子くらいデカい!」と兼近。

満腹になった4人は「ワンチャン、カラオケでもいいよ」という木村の発言で、次はカラオケに決定。普段の自分に帰りたいときに歌う曲を聞かれて岡崎は「山崎まさよしさんの『One More Time, One More Chance』」、木村は「玉置浩二さんの『メロディー』」だと答える。やってきたのは「カラオケUTABA四街道店」。ここで同年代の4人が青春ソングで大はしゃぎ。しかも、ミュージシャンの岡崎は当然だが他の3人も歌がうまい!“何となくいけてる”感じの男4人が楽しそうにはしゃぎ、しかも全員歌がうまいのは見てて気持ちが良い。中でも、バックストリート・ボーイズの「I Want It That Way」は必聴!

そんな楽しいカラオケのさなかに、今日の旅にかかった代金を誰が支払うかを決めるゲームもすることに。今日のゲームは、激辛たこ焼きが入った「ロシアンたこ焼きルーレット」。果たして声優と歌手の喉は無事なのか?

カラオケの余韻を残しながら次に4人が向かったのは「CAFE ROMA」。計8品を注文してから、木村が幼いころドイツでやっていたという遊びを4人で軽快にこなす。

最後に4人が向かったのは写真スタジオ。「スタジオシエル 四街道店」で男4人で家族写真を撮影するという。結果、4人組ロックバンド風のイイ感じの写真が撮れて大満足!「来年あたりフジロック出てんじゃん、俺ら」と夢は膨らむが「おれ、この写真年賀状で使うわ」と全くロックじゃない!?木村。

気ままに車を走らせ、うまい飯を食べ、素顔ではしゃいで、気取らず過ごした旅の代金。果たしてお支払いは誰が?

■「メシドラ 兼近&真之介のグルメドライブ」

毎週土曜日 11:55-13:30 日本テレビにて放送(関東ローカル)/TVerにて最新話を無料配信

出演:兼近大樹(EXIT) 満島真之介

公式サイト:https://www.ntv.co.jp/meshidora/

