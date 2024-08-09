『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』



2024年9月25日（水）発売・通常盤：WPCL-13609 / 3,520円・初回限定盤（CD＋Blu-ray）：WPZL-32162〜3 / 6,600円・Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズM））：WPZL-32164〜5 / 9,570円・Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズL））：WPZL-32166〜7 / 9,570円・WMS限定グッズ＆Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズM））：WPZL-60054〜5 / 11,550円・WMS限定グッズ＆Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズL））：WPZL-60056〜7 / 11,550円店舗別先着購入者特典・ディスクユニオン：マイクロファイバークロス・Amazon：メガジャケ・拠点店特典：ステッカーシート※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。※特典の有無に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。1.GO TOWARDS THE UTOPIA2.THE REASON WE FIGHT3.LOST IN THE DARKNESS4.FINALLY, IT COMES！5.IN WATER'S GAZE6.HEARTLESS7.CRYING FOR YOU8.VOICE IN SADNESS9.I BELIEVE10.LIFE WILL GO ON※初回限定盤Blu-rayには2時間に及ぶ白熱のライブ映像"Live At KT Zepp Yokohama 2023/4/30"を収録Blu-ray：Live At KT Zepp Yokohama 2023/4/30（From "STRUGGLING BETWEEN DREAD AND VALOR" TOUR 2023）1.DEMOLISH THE WICKEDNESS！2.RUN TO THE EDGE3.TIME WILL TELL4.LET US SHINE5.WITH PRIDE6.祈7.FLAMES OF RAGE8.絆9.THERE'S NO ESCAPE10.BASH OUT！11.BRAVEHEARTS12.UNITED FLAG13.MY FAITH14.RAISE MY SWORD15.DESTINY