GALNERYUS、デビュー20thアルバムから「THE REASON WE FIGHT」先行リリース
約5年ぶりとなるフルアルバム『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』の9月25日（水）リリースを控え、GALNERYUSがリード曲となる「THE REASON WE FIGHT」を8月16日に先行デジタルリリースする。
6月にクラブチッタで開催されたイベント＜PURE ROCK JAPAN LIVE 2024＞で初披露されオーディエンスを興奮の坩堝に叩き込んだ作品が、この「THE REASON WE FIGHT」だ。アルバムにはそんな彼らの美学を詰め込んだ楽曲が収められている。メジャー・デビュー20周年を飾るに相応しいアルバムの誕生だ。
SYU (Guitar)
Masatoshi “SHO” Ono (Vocal)
TAKA (Bass)
YUHKI (Keyboards)
LEA (Drums)
『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』
・通常盤：WPCL-13609 / 3,520円
・初回限定盤（CD＋Blu-ray）：WPZL-32162〜3 / 6,600円
・Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズM））：WPZL-32164〜5 / 9,570円
・Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズL））：WPZL-32166〜7 / 9,570円
・WMS限定グッズ＆Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズM））：WPZL-60054〜5 / 11,550円
・WMS限定グッズ＆Tシャツ付き初回限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ（サイズL））：WPZL-60056〜7 / 11,550円
店舗別先着購入者特典
・ディスクユニオン：マイクロファイバークロス
・Amazon：メガジャケ
・拠点店特典：ステッカーシート
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。
※特典の有無に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
1.GO TOWARDS THE UTOPIA
2.THE REASON WE FIGHT
3.LOST IN THE DARKNESS
4.FINALLY, IT COMES！
5.IN WATER'S GAZE
6.HEARTLESS
7.CRYING FOR YOU
8.VOICE IN SADNESS
9.I BELIEVE
10.LIFE WILL GO ON
※初回限定盤Blu-rayには2時間に及ぶ白熱のライブ映像"Live At KT Zepp Yokohama 2023/4/30"を収録
Blu-ray：Live At KT Zepp Yokohama 2023/4/30（From "STRUGGLING BETWEEN DREAD AND VALOR" TOUR 2023）
1.DEMOLISH THE WICKEDNESS！
2.RUN TO THE EDGE
3.TIME WILL TELL
4.LET US SHINE
5.WITH PRIDE
6.祈
7.FLAMES OF RAGE
8.絆
9.THERE'S NO ESCAPE
10.BASH OUT！
11.BRAVEHEARTS
12.UNITED FLAG
13.MY FAITH
14.RAISE MY SWORD
15.DESTINY
＜GALNERYUS 20th Anniversary "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt.II"＞
Open/Start 18：30/19：00
[問]シブヤテレビジョン TEL：03-6300-5238（平日12：00〜18：00）
10/13（日）柏 PALOOZA
Open/Start 17：30/18：00
[問]シブヤテレビジョン TEL：03-6300-5238（平日12：00〜18：00）
10/18（金）福岡 DRUM Be-1
Open/Start 18：30/19：00
[問]BIG EAR ANTS TEL：092-712-4221（平日12：00〜16：00）
10/20（日）大阪 Yogibo META VALLEY
Open/Start 17：00/18：00
[問]キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888（11：00〜18：00※土日祝除く）
10/26（土）新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
Open/Start 17：30/18：00
[問]FOB新潟 TEL：025-229-5000
10/27（日）長野 CLUB JUNK BOX
Open/Start 17：30/18：00
[問]FOB新潟 TEL：025-229-5000
11/3（日）さいたま新都心 HEAVEN'S ROCK VJ-3
Open/Start 17：30/18：00
[問]シブヤテレビジョン TEL：03-6300-5238（平日12：00〜18：00）
11/4（月祝）熊谷 HEAVEN'S ROCK VJ-1
Open/Start 17：30/18：00
[問]シブヤテレビジョン TEL：03-6300-5238（平日12：00〜18：00）
11/8（金）仙台 darwin
Open/Start 18：30/19：00
[問]EDWARD LIVE TEL：022-266-7555（平日11：00〜13：00）
11/10（日）札幌 cube garden
Open/Start 17：30/18：00
[問]SMASH EAST TEL：011-261-5569
11/30（土）名古屋 Electric Lady Land
Open/Start 17：00/18：00
[問]SUNDAY FOLK PROMOTION TEL：052-320-9100（全日12：00〜18：00）
12/5（木）神戸 THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE
Open/Start 18：30/19：00
[問]キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888（11：00〜18：00※土日祝除く）
12/7（土）広島 SECOND CRUTCH
Open/Start 17：30/18：00
[問]キャンディープロモーション広島 TEL：082-249-8334
12/22（日）立川 STAGE GARDEN
Open/Start 17：00/18：00
[問]Creativeman TEL：03-3499-6669
一般チケット発売日：2024/8/24（土）12：00
前売り
（立川以外）\6,300
（立川・A指定席）\7,000
（立川・S指定席）\7,800
当日
（立川以外）\7,300
（立川・A指定席）\8,000
（立川・S指定席）\8,800
※ ドリンク代別途必要（立川以外）
※ 入場整理番号付き
※ 未就学児童入場不可
◆GALNERYUSオフィシャルサイト