約5年ぶりとなるフルアルバム『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』の9月25日(水)リリースを控え、GALNERYUSがリード曲となる「THE REASON WE FIGHT」を8月16日に先行デジタルリリースする。6月にクラブチッタで開催されたイベント<PURE ROCK JAPAN LIVE 2024>で初披露されオーディエンスを興奮の坩堝に叩き込んだ作品が、この「THE REASON WE FIGHT」だ。アルバムにはそんな彼らの美学を詰め込んだ楽曲が収められている。メジャー・デビュー20周年を飾るに相応しいアルバムの誕生だ。

『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』



2024年9月25日(水)発売・通常盤:WPCL-13609 / 3,520円・初回限定盤(CD+Blu-ray):WPZL-32162〜3 / 6,600円・Tシャツ付き初回限定盤(CD+Blu-ray+Tシャツ(サイズM)):WPZL-32164〜5 / 9,570円・Tシャツ付き初回限定盤(CD+Blu-ray+Tシャツ(サイズL)):WPZL-32166〜7 / 9,570円・WMS限定グッズ&Tシャツ付き初回限定盤(CD+Blu-ray+Tシャツ(サイズM)):WPZL-60054〜5 / 11,550円・WMS限定グッズ&Tシャツ付き初回限定盤(CD+Blu-ray+Tシャツ(サイズL)):WPZL-60056〜7 / 11,550円店舗別先着購入者特典・ディスクユニオン:マイクロファイバークロス・Amazon:メガジャケ・拠点店特典:ステッカーシート※一部のCDショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。※特典の有無に関するお問い合わせは、直接各CDショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。1.GO TOWARDS THE UTOPIA2.THE REASON WE FIGHT3.LOST IN THE DARKNESS4.FINALLY, IT COMES!5.IN WATER'S GAZE6.HEARTLESS7.CRYING FOR YOU8.VOICE IN SADNESS9.I BELIEVE10.LIFE WILL GO ON※初回限定盤Blu-rayには2時間に及ぶ白熱のライブ映像"Live At KT Zepp Yokohama 2023/4/30"を収録Blu-ray:Live At KT Zepp Yokohama 2023/4/30(From "STRUGGLING BETWEEN DREAD AND VALOR" TOUR 2023)1.DEMOLISH THE WICKEDNESS!2.RUN TO THE EDGE3.TIME WILL TELL4.LET US SHINE5.WITH PRIDE6.祈7.FLAMES OF RAGE8.絆9.THERE'S NO ESCAPE10.BASH OUT!11.BRAVEHEARTS12.UNITED FLAG13.MY FAITH14.RAISE MY SWORD15.DESTINY