THE ORAL CIGARETTES主催＜PARASITE DEJAVU 2024＞DAY2に最終出演者にSCANDAL
THE ORAL CIGARETTESが10月5日・6日に大阪・泉大津フェニックスにて主催イベント＜PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜＞を開催。DAY2はオムニバス形式のイベントとして開催されるが、本日最終出演者としてSCANDALが発表された。
＜PARASITE DEJAVU 2024＞DAY2の出演者としてこれまでHEY-SMITH、SiM、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZ、go!go!vanillas、coldrainの6組の出演が発表されており、8月9日のSCANDALの発表をもって全組が出揃った。他のイベントでは観ることのできない組み合わせになっており、＜PARASITE DEJAVU＞初出演のバンドも。改めてオーラルの活動や交友関係の幅広さを窺い知ることができるラインナップとなった。
＜THE ORAL CIGARETTES「PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜」＞
DAY1 ONE MAN SHOW
2024年10月5日（土）開場15:30 / 開演 17:00
出演：THE ORAL CIGARETTES
DAY2 OMNIBUS SHOW
2024年10月6日（日）開場 9:30 / 開演 11:00
出演：THE ORAL CIGARETTES / HEY-SMITH / SiM / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / The BONEZ / go!go!vanillas / coldrain / SCANDAL
・チケット
1日券：10/5 ￥7,800 10/6 ￥8,800
2日通し券：￥16,000
【オフィシャル7次先行】
受付期間：8月9日18:00〜8月18日23:59まで
受付URL：https://eplus.jp/tocpd-of7/
【イベント特設ページ】
https://theoralcigarettes.com/feature/parasite_dejavu
関連リンク
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