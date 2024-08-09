真心ブラザーズ、アルバム『SQUEEZE and RELEASE』の収録曲を発表
真心ブラザーズが、19枚目のオリジナルアルバム『SQUEEZE and RELEASE』の収録曲を発表。今作は、アートディレクターにコラージュアーティストの河村康輔を起用、タイトルの『SQUEEZE and RELEASE』を見事に表現したジャケットデザインとなった。
アルバムは全10曲を収録。大橋 哲(Bass)、古市健太(Drums)と新進気鋭のミュージシャンを招いて制作された。デビュー35周年記念盤と通常盤の2形態で発売。デビュー35周年記念盤はコロムビアミュージックショップとライブ会場限定にて9月21日(土)に1,000セット限定で発売となり、CDに加えてブロッカー・フィギュアトイ、アルバム限定デザインTシャツがオリジナルのビニールケースに収納された特別パッケージとなる。通常盤は10月9日(水)に全国流通にて販売される。
リリース情報
・デビュー35周年記念盤
コロムビアミュージックショップ及びライブ会場限定販売 1,000セット限定
2024年9月21日(土)発売 ￥9,000+税 CEG-86
CD、ブロッカー・フィギュアトイ、Tシャツセット *オリジナルビニールケース収納
＊ご予約はこちらから：https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5453/
・通常盤
2024年10月9日(水)発売 ￥3,000+税 COCP-42333
＜収録曲＞
1.あたまの中は大自由
2.オレは音楽
3.DIVIDE
4.大崎の次は五反田だよ
5.Mic Check
6.カンナ
7.ぬかよろこび
8.ジングルベル
9.おれんち
10.急がない人
ライブ・イベント情報
2024年11月4日(月・休)
神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
開場16:30/開演17:00
スタンディング 7,000円(税込/+1D)
2024年11月13日(水)
北海道・札幌 cube garden
開場18:30/開演19:00
スタンディング 7,000円(税込/+1D)
2024年11月15日(金)
宮城・仙台 Rensa
開場18:30/開演19:00
指定 7,500円(税込/+1D)
2024年11月23日(土)
岡山・岡山YEBISU YA PRO
開場16:30/開演17:00
スタンディング 7,000円(税込/+1D)
2024年11月24日(日)
香川・高松 festhalle
開場15:30/開演16:00
指定 7,500円(税込/+1D)
2024年12月7日(土)
東京・新宿 THEATER MILANO-Za
開場16:45/開演17:30
指定 7,500円(税込/+1D)
2024年12月12日(木)
兵庫・神戸CHICKEN GEORGE
開場18:30/開演19:00
スタンディング 7,000円(税込/+1D)
2024年12月14日(土)
長崎・DRUM Be-7
開場16:30/開演17:00
指定 7,500円(税込/+1D)
2024年12月15日(日)
福岡・DRUM Be-1
開場16:00/開演16:30
指定 7,500円(税込/+1D)
2024年12月21日(土)
愛知・名古屋 ボトムライン
開場16:30/開演17:00
指定 7,500円(税込/+1D)
2024年12月22日(日)
京都・磔磔
開場16:00/開演16:30
スタンディング 7,000円(税込/+1D)
※お一人様4枚まで
※4歳未満入場不可。4歳以上要チケット
35周年記念公演＜古稀1/2＞
2024/9/21(土）
東京・EX THEATER ROPPONGI
開場16:45 / 開演17:30
2024/9/23(月・祝)
大阪・なんばHatch
開場17:00 / 開演17:30
関連リンク◆真心ブラザーズ オフィシャルHP