■<六梵全書 Six full albums of all songs>

2024年11月4日(月/祝) 神奈川・横浜BUNTAI





2024年11月4日(月/祝) 神奈川・横浜BUNTAI

関連リンク

◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト

◆BRAHMAN オフィシャルサイト

◆BRAHMAN オフィシャルInstagram

◆BRAHMAN オフィシャルTwitter

◆BRAHMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト◆BRAHMAN オフィシャルサイト◆BRAHMAN オフィシャルInstagram◆BRAHMAN オフィシャルTwitter◆BRAHMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

結成30周年を迎えるBRAHMANが11月4日、横浜BUNTAIにてライブ<六梵全書 Six full albums of all songs>を開催する。その詳細が発表となった。<六梵全書 Six full albums of all songs>とは、そのタイトルが示すように、BRAHMANが過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって繰り出す、前代未聞のワンマンライブとなる。つまり、『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『超克』『梵唄』の収録曲が、定番曲もレア曲もすべてが演奏されるかたちだ。