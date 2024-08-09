BRAHMAN、アルバム6作品“72曲4時間”公演＜六梵全書 Six full albums of all songs＞詳細発表
結成30周年を迎えるBRAHMANが11月4日、横浜BUNTAIにてライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞を開催する。その詳細が発表となった。
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＜六梵全書 Six full albums of all songs＞とは、そのタイトルが示すように、BRAHMANが過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって繰り出す、前代未聞のワンマンライブとなる。つまり、『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『超克』『梵唄』の収録曲が、定番曲もレア曲もすべてが演奏されるかたちだ。
■＜六梵全書 Six full albums of all songs＞
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