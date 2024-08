秋アニメ「MFゴースト」2nd Season、10月6日(日)より放送開始！ 波乱が予想される2nd SeasonのPV第2弾が公開！【動画あり】

2024年に放送が予定されているTVアニメ「MFゴースト」2nd Season が、TOKYO MX、アニマックスほかにて、10月6日(日)より放送開始することが決定した。また、放送に先駆けて本日、2nd Season 第2弾PVが公開された。

「MFゴースト」原作は、しげの秀一さんが2017年より「ヤングマガジン」(講談社)で連載中の漫画作品。 “公道最速伝説”を描いた伝説のモータースポーツ作品「頭文字D」の後継作で、累計発行部数は580万部を突破。

物語は、主人公・片桐夏向が、封鎖された公道で行われるレース「MFG」に参戦するというもの。ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリ等の世界最高峰のハイパワーマシンを駆るライバル達に対して、片桐夏向は非力なマシン「トヨタ86GT」でレースに挑む。 2023年10月よりTVアニメが放送となり、非力なマシンでのジャイアントキリング、大迫力のカーレースバトル、挿入歌のユーロビートが話題を呼んだ。



その待望の2nd Season が、TOKYO MX、アニマックスほかにて、2024年10月6日(日)より放送開始することが決定した。また、放送に先駆けて本日、2nd Season 第2弾 PVが公開された。



さらに、2nd Season の気になるオープニング・テーマは、1st Season に引き続き芹澤 優さんが担当、新曲「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」に決定した。なお、本日公開の第2弾PV にて、その楽曲の一部が聞けるので、ぜひチェックしてほしい。



1st Season にて描かれた、MFG 第2戦・芦ノ湖 GT の予選が激闘の真っ只中、気になるその結果は!? また、波乱が予想される本戦など、10月6日(日)より放送開始となる本作、期待が高まる!

MFG 第1戦・小田原パイクスピークにて、初参戦ながら驚異的ドライビングテクニックによって頭角を現した片桐夏向(cv. 内田雄馬)をはじめ、相葉 瞬(cv. 小野大輔)、ミハイル・ベッケンバウアー(cv. 神谷浩史)、沢渡光輝(cv. 逢坂良太)など、“神 15”と呼ばれるドライバーたちの MFG 第2戦・芦ノ湖 GT にかける想いが垣間見られるPVが公開された。また、芹澤 優さんによるオープニング・テーマ「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」の楽曲の一部も視聴可能となっている。



また、放送に先駆け8月21日(水)の0時より「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」のTV Size Ver.の配信スタートが決定した。詳細は後日発表となる。



【TVアニメ「MF ゴースト」2nd Season オープニング・テーマは、芹澤 優による「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」に決定!】

激闘の MFG 第2戦・芦ノ湖 GT が舞台となる TVアニメ「MF ゴースト」2nd Season のオープニング・テーマは、1st Season に引き続き芹澤 優さんが担当。新曲「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU 」は、「頭文字 D」ファンをはじめ大きく話題になった、MOTSUさんとの強力タッグが再び実現した。

本作にマッチした非常に疾走感のある楽曲となっている。

新たに、芹澤 優&MOTSU のアーティスト写真も本日公開された。

【コメント】

■芹澤 優

去年1期のオープニング・テーマを歌わせていただいた時は「m.o.v.e」さんではない芹澤 優という存在をどれだけ受け入れてもらえるか、不安がありました。ですが前作の「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」を本当に多くの方に聴いていただけて、すごく自信をもらったので、2 期はより頼もしくてかっこいい姿を見せたいです。「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」は「頭文字 D」から応援している皆さんに、「この感じ、懐かしい‼」と思ってもらいたくて、MOTSU さんと一緒に THE ユーロビートな曲を作り上げられましたが、アニメ 2 期はよりシビアな戦いになっていくし、それぞれのキャラクターの真に迫っていきます。なので「ROCK ME KISS ME feat.MOTSU」は前作と同じく懐かしさはありつつも、激しさの中に「エモさ」が入っているめちゃくちゃいい曲です!

「MF ゴースト」といえば芹澤 優!と思ってもらえるようになりたい…‼ぜひ聴いてください!





■MOTSU

セリコと一緒にギャンギャンにブチあげたユーロビート全開の前曲。

「もう弾打ち尽くしてんじゃん?」と心配してやまない貴兄のために、このようなマシンガンをビッカビカにして用意してございました。

「MF ゴースト」がいくところまでいくからには我々もトコトン、限界の向こう側へ逝ってしまう気満々なのです。

「MF ゴースト」は座って観るアニメではないですよ。全身にまとって走るアニメです。

そのシーンにビターっとハマる楽曲をチームみんなで全身全霊をかけて磨いてきました。

ここに発表出来る歓びを皆さんと分かち合えると信じています!!!





【作品情報】

■TVアニメ「MF ゴースト」2nd Season

2024年10月6日(日)よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送開始





<スタッフ>

原作:しげの秀一(講談社「ヤングマガジン」連載)

監督:中 智仁 /シリーズ構成:山下憲一 / 脚本:山下憲一、稲荷明比古 / キャラクターデザイン:恩田尚之 /総作画監督:恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎 / 3D ディレクター:内田博基 / プロップデザイン:新谷真昼 /美術監督・設定:明石聖子(STUDIO uni) / 色彩設計:田中千春 / 撮影監督:林 幸司(ハヤブサフィルム) /編集:廣瀬清志(editz) / 音楽:土橋安騎夫 / 音響監督:三間雅文 / 音響効果:小山健二(SOUND BOX) /音響制作:テクノサウンド / アニメーション制作:FelixFilm / CG アニメーション制作:FelixFilm / directrain /

製作:MF ゴースト製作委員会





オープニング・テーマ:芹澤 優 「ROCK ME KISS ME feat. MOTSU」





<キャスト>

片桐夏向(カナタ・リヴィントン):内田雄馬 / 西園寺 恋:佐倉綾音 / 相葉 瞬:小野大輔 /

ミハイル・ベッケンバウアー:神谷浩史 / 大石代吾:浪川大輔 / 赤羽海人:諏訪部順一 / 石神風神:安元洋貴 /

沢渡光輝:逢坂良太 / 八潮 翔:田邊幸輔 / 北原 望:芹澤 優 / 坂本雄大:櫻井トオル /

大谷洋介:石川界人 / ジャクソン・テイラー:中村悠一 / 前園和宏:宮園拓夢 / 柳田拓也:坂田将吾 /

E.ハンニネン:三宅健太 / 諸星瀬名:八代 拓 / 緒方:畠中 祐 / リョウ・タカハシ:子安武人 /

高橋啓介:関 智一 / 上有史浩:細井 治 / 秋山 渉:松本保典 / 武内 樹:岩田光央 / 池谷浩一郎:矢尾一樹 /

健二:高木渉 / 奥山広也:阪口周平 / 小柏カイ:神奈延年 / 田中洋二(実況):光部 樹 / 京子:飯田友子 /

真美:林 鼓子 / ナレーション:三木眞一郎





<公式 WEB&SNS>

アニメ公式サイト: https://mfg-anime.com/

アニメ公式 X:https://x.com/mfg_anime



(C)しげの秀一・講談社/MF ゴースト製作委員会