ENHYPEN、後続曲「Brought The Heat Back」をリリース…Ava Maxとコラボ

ENHYPENが全世界のエレクトロニックダンスシーンで人気を博しているAva Maxとタッグを組んだ。ENHYPENは8月9日午後1時、全世界の音楽配信サイトを通じて「Brought The Heat Back(Feat. Ava Max)」を発売した。フィーチャリングに参加した彼らはビルボード「HOT100」とイギリスのオフィシャルシングルチャートの上位にランクインした「Sweet but Psycho」「Kings&Queens」など、グローバルメガヒット曲を保有したアメリカのシンガーソングライターだ。

「Brought The Heat Back(Feat. Ava Max)」は、Ava Maxの強烈かつ鮮明なボーカルが加わり、より一層エネルギッシュな雰囲気を感じることができる。特に、楽曲の後半には彼らの洗練されたボーカルとAva Maxのパワフルなアドリブが相乗効果を発揮し、雰囲気を盛り上げた。同曲は、愛する君によって初めて感じた嫉妬心に当惑したが、平常心を維持するという、虚勢を張る少年の姿を描いた楽曲だ。休む暇もなく変化するトラックと華やかなメロディーで反響を呼んでいる。ENHYPENは8日、Mnet「M COUNTDOWN」に出演し、「ROMANCE:UNTOLD」のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」と収録曲「Brought The Heat Back」のステージを披露。彼らは甘さとファンキーさを行き来する多彩な魅力とダイナミックなパフォーマンスで視聴者を魅了した。