テレビ朝日 系で16日放送『 ミュージックステーション 』2時間SP(後8:00)の出演アーティストと披露曲が9日、番組公式サイトで発表された。Number_iは最新曲「INZM」をテレビ初披露。Mrs. GREEN APPLEも新曲「familie」を披露する。韓国のガールズグループ・ KARA は、13年ぶりに「GO GO サマー!」を披露することが決定。SUPER EIGHTは「Eighdays」を披露するほか、東京スカパラダイスオーケストラと「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」を披露。スカパラは「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」も演奏する。

韓国のSMエンターテインメント所属のボーイズグループ・RIIZEは日本デビュー曲「Lucky」をパフォーマンス。名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。の初出演が決定。 テレビ朝日 系列の「2024 夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソング」の新曲「ずっと好きだから」を披露する。■『 ミュージックステーション 』2時間SP出演者&歌唱曲あいみょん「ざらめ」 KARA 「I Do I Do -Japanese ver.-」「GO GO サマー!」サンボマスター「できっこないを やらなくちゃ」スキマスイッチ「逆転トリガー」「全力少年」SUPER EIGHT「Eighdays」東京スカパラダイスオーケストラ「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」Number_i「INZM」ねぐせ。「ずっと好きだから」Mrs. GREEN APPLE「familie」RIIZE「Lucky」※50音順