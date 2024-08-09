¡ÖÎë¼¯£¸ÂÑ¡×¥¤¥Î¥Õ¥£¥¹¤¬TEAM SUGAI RACING JAPAN¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥ÄÄó¶¡¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸»þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
¡üÏ·¼ãÃË½÷³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ø¡£¡ÊTEAM SUGAI RACING JAPAN ¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¥¬¥½¥ê¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏÌó 30 Ô¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¿¥ó¥¯¾åÉô¤Ë»ý¤Á¾å¤²¡¢¥Ô¥Ã¥Èºî¶È¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ëÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¼ã¤¯¤ÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤¬¤ä¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤â½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¯¤ÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤·¤«¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¿Åù´¶¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¼Ö¸¡¤âÄÌ¤·¤Æ¼çºÅ¼Ô¤Ø¤â³ÎÇ§¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÂ¦¤âº£¸å¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢»ÈÍÑµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤¬¿»Æ©¤·¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÈÍÑ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯Ã´Åö¼Ô
¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÏÆ±¤¸»ÑÀª¤ÇÄ¹¤¤»þ´Öºî¶È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µëÌýÃ´Åö¼Ô
Á°¸å¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹½ªÎ»¸å¤Ë¥¬¥½¥ê¥óµëÌý¤ò¤»¤è¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ø¤Ç28¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¡ÊÌó30¥¥í¡Ë¤òËÞ¤½1Ê¬ 1¿Í¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£8»þ´ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤Ç1»þ´Ö¤Ë1²ó¥é¥¤¥À¡¼¸òÂå¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç7²ó¤³¤ÎµëÌýºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Å¤µ¤òÃæ¹ø¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä Exo-Power¡Ê¥¨¥¯¥½¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎòÂå¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ñ¥Ã¥·¥Ö·¿¡ËºÇÂçÊä½õÎÏ¤ò¤â¤Ä³°¹ü³Ê·¿¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¡£°µ½Ì¶õµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¹©¶ÚÆù¤¬27kgf¤ÎÊä½õÎÏ¤òÈ¯´ø¡£½ÅÎÌÊª¤Î»ý¤Á¾å¤²¤äÃæ¹øºî¶È¤Ç¤Î¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£Ãæ¹ø»ÑÀª¤Ë¤è¤ë¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤²ð¸î¡¢ÇÀ¶È¡¢µù¶È¡¢·úÃÛ¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Êºî¶È¸½¾ì¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À½ÉÊÌ¾¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä Exo-Power¡Ê¥¨¥¯¥½¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê214,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º2¥µ¥¤¥º¡ÊS¡¢M¡Ë
¡ü¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä Soft-Power¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í¹©¶ÚÆù¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ»½Ñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇØÌÌÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÏºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÊä½õÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò35¡ó·Ú¸º¤¹¤ë¡£À½Â¤¡¦ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¤Î»ý¤Á¾å¤²¡¦»ý¤Á±¿¤Óºî¶È¤ä¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¤Ä¤é¤¤»ÑÀª°Ý»ý¡¢ÇÀºî¶È¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤Ê¤É¹ø¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£À½ÉÊÌ¾¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹¡¼¥Ä Soft-Power¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê59,400 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º£±¥µ¥¤¥º¡ÊÅ¬ÍÑ¿ÈÄ¹¡§150 Ñ¡Á190 Ñ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥ê¡¼¡Ë
¡üTEAM SUGAI RACING JAPAN ¥é¥¤¥À¡¼¡Ã¿Ü³µÁ¹Ô¡Ê¤¹¤¬¤¤¤è¤·¤æ¤¡Ë»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1966Ç¯5·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê57ºÐ¡Ë
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹171cm¡¢ÂÎ½Å59kg¡¢·ì±Õ·¿£Ï·¿¡£1989Ç¯¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¡£ 1985Ç¯¤«¤é¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¥ì¡¼¥¹Îò39Ç¯ÌÜ¡£¸½ÌòºÇ¹âÎð¥é¥¤¥À¡¼¡£
¥ì¡¼¥¹³èÆ°³«»Ï10Ç¯¤ÇÀ¤³¦GP¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¸ùÀÓ¤òÍ¤¹¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò¤¬ÆüËÜ°ìÄ¹¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î£Ó£Õ£Ç£Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥» ¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Æ20Ç¯°Ê¾å¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£