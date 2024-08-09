■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 147.20／147.21 1.0921／1.0923 160.78／160.79

ＮＹ午後５時 147.28／147.29 1.0918／1.0919 160.77／160.83

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてほぼ同水準の１４７円前半で推移している。序盤は米国株高で市場心理が好転したとして円が弱含みとなったが、株安への警戒感がくすぶる中で次第に値動きが鈍った。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 35025.00 193.85 35272.34 34,445.57─35,671.31

ＴＯＰＩＸ 2483.30 21.6 2497.29 2,444.83─2,511.69

プライム指数 1278.03 11.1 1284.88 1,258.30─1,292.21

スタンダード指数 1165.38 10.18 1167.19 1,154.73─1,175.99

グロース指数 724.63 4.75 726.4 711.23─732.42

グロース250指数 561.78 4.05 563.14 550.44─568.47

東証出来高(万株) 254744 東証売買代金(億円) 63348.23

東京株式市場で日経平均は、前営業日比１９３円８５銭高の３万５０２５円００銭と反発して取引を終えた。米株高や円高一服を好感した買いが優勢だった。国内の連休を前にして手仕舞い売りが強まりマイナスに転じる場面もあったが、大引けにかけて持ち直した。

東証プライム市場の騰落数は、値上がりが１２２５銘柄（７４％）、値下がりは３９２銘柄（２３％）、変わらずは２９銘柄（１％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.227

ユーロ円金先（24年9月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．２２７％になった。前営業日（０．２２７％）から横ばい。「引き続きビッドサイドの調達ニーズが強い」（国内金融機関）との声が聞かれた。

＜円債市場＞

国債先物・24年9月限 145.09 (-0.25)

安値─高値 144.81─145.13

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.855％ (+0.025)

安値─高値 0.875─0.850％

国債先物中心限月９月限は、前営業日比２５銭安の１４５円０９銭と反落して取引を終えた。前日の米債売りの動きが波及したが、売り一巡後はやや動意を欠いた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比２．５ｂｐ上昇の０．８５５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.50─0.40

3年物 0.55─0.45

4年物 0.60─0.50

5年物 0.65─0.55

7年物 0.77─0.67

10年物 0.96─0.86