BRAHMANが11月4日に横浜BUNTAIにて開催するライブ「六梵全書 Six full albums of all songs」の詳細が発表された。関連記事: BRAHMAN TOSHI-LOWが語る、己が「変わる」ために選んだ道 「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2024」の一環として開催される本公演は、そのタイトルから予想される内容についてファンの間で話題になっていた。「六梵全書 Six full albums of all songs」とは、そのタイトルが示すように、彼らが過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって繰り出す前代未聞のワンマンライブのこと。つまり、『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『超克』『梵唄』の収録曲――定番曲もレア曲も、これらの名作に収められているすべてが演奏される。<ライブ情報>BRAHMAN 六梵全書Six full albums of all songs2024年11月4日(月・振休)横浜BUNTAIBRAHMAN official HP https://brahman-tc.comBRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト https://brahman30th.com