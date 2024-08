BRAHMANが、11月4日に横浜BUNTAIにて開催するライブ『六梵全書 Six full albums of all songs』の詳細を公開した。

(関連:【映像あり】BRAHMAN、横浜BUNTAI公演ティザー映像)

本公演は、タイトルが示すように、彼らが過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって披露。『A MAN OF THE WORLD』『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『超克』『梵唄』収録の定番曲からレア曲まで、すべてが演奏されるという。

(文=リアルサウンド編集部)