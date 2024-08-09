Number_i、1stフルアルバム『No.I』全収録曲解禁！VaundyとKEEN（C＆K）によるプロデュース曲も
■メンバー自身でプロデュースした楽曲も、多数収録！
Number_i初のフルアルバム『No.I』（読み：ナンバーワン / 「I」は、ローマ数字の「1」が正式表記）が9月23日に発売。このたび、アルバムの全収録曲が解禁された。
『No.I』は、デビュー曲「GOAT」をはじめ、平野紫耀プロデュース楽曲「BON」、神宮寺勇太プロデュースのアルバムリードトラック「INZM（読み：イナズマ）」など、初回生産限定盤は全13曲、通常盤は全14曲が収録されるフルアルバムとなっている。
今回、Number_i初のソロ楽曲として収録される、KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲の「Bye 24/7」、岸 優太プロデュース・岸 優太ソロ楽曲の「Recipe」、Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲の「透明になりたい」など、すべてのトラックリストが解禁された。
＜CD収録内容・曲順＞
■初回生産限定盤（2形態共通）
1.INZM：神宮寺勇太プロデュース楽曲
2.なんかHEAVEN：岸 優太プロデュース楽曲
3.ICE：岸 優太プロデュース楽曲
4.Bye 24/7：KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲
5.JELLY：神宮寺勇太プロデュース楽曲
6.透明になりたい：Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲
7.Numbers：平野紫耀プロデュース楽曲
8.Recipe：岸 優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲
9.iLY：Number_iプロデュース楽曲
10.GOAT
11.Blow Your Cover
12.BON
13.INZM (Hyper Band ver.)：神宮寺勇太プロデュース楽曲
■通常盤
1.INZM：神宮寺勇太プロデュース楽曲
2.なんかHEAVEN：岸優太プロデュース楽曲
3.ICE：岸 優太プロデュース楽曲
4.Streetlights：平野紫耀プロデュース楽曲 ※ボーナストラック
5.Bye 24/7：KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲
6.JELLY：神宮寺勇太プロデュース楽曲
7.透明になりたい：Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲
8.Numbers：平野紫耀プロデュース楽曲
9.Recipe：岸 優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲
10.iLY：Number_iプロデュース楽曲
11.GOAT
12.Blow Your Cover
13.BON
14.INZM (Hyper Band ver.)：神宮寺勇太プロデュース楽曲
リリース情報
2024.09.23 ON SALE
ALBUM『No.I』
アルバム『No.I』特設サイト
https://tobe-store.jp/pages/no-one
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i