Number_i、アルバム『No.I』全収録曲解禁 KEEN（C&K）、Vaundyが初ソロ曲プロデュース
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太による「Number_i」のファーストフルアルバム『No.I』（9月23日発売）の全収録曲が9日、発表された。
【写真】Number_iフルアルバム『No.I』ジャケット写真
今作は、初回生産限定盤「No.I ver.」「INZM ver.」、通常盤の3形態でリリースする。デビュー曲「GOAT」をはじめ、平野プロデュース楽曲「BON」、神宮寺プロデュースのアルバムリードトラック「INZM」（イナズマ）など初回生産限定盤は全13曲、通常盤は14曲を収録する。
Number_i初となるソロ曲も収録する。神宮寺のソロ楽曲「Bye 24／7」は、KEEN（C&K）、平野のソロ楽曲「透明になりたい」はVaundyがプロデュースを務めたほか、岸のソロ楽曲「Recipe」は岸が自らプロデュースした。
【収録内容】
■初回生産限定版（2形態共通）
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
5：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
6：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
7：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
8：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
9：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
■通常版
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Streetlights（平野紫耀プロデュース楽曲※ボーナストラック）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
【写真】Number_iフルアルバム『No.I』ジャケット写真
今作は、初回生産限定盤「No.I ver.」「INZM ver.」、通常盤の3形態でリリースする。デビュー曲「GOAT」をはじめ、平野プロデュース楽曲「BON」、神宮寺プロデュースのアルバムリードトラック「INZM」（イナズマ）など初回生産限定盤は全13曲、通常盤は14曲を収録する。
【収録内容】
■初回生産限定版（2形態共通）
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
5：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
6：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
7：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
8：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
9：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
■通常版
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Streetlights（平野紫耀プロデュース楽曲※ボーナストラック）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）