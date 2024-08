7人組グループ・Travis Japanが、14日に発売するBlu-ray&DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』より、ダンスに定評のあるメンバーのソロダンスシーンが公開された。映像作品の本編では、今年の2月23日の大阪城ホールでの公演を収録したもので、全137分収録。完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。

完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-』や「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録がされる。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入する。初回盤の特典映像では、DISC2にツアーに向けた打ち合わせや、ツアー中のオフショット満載の『Road to Authenticity -ツアードキュメント-』や、「Swing My Way」ソロアングル、「Till The Dawn」ソロアングルなど全151分を収録。また60ページのフォトブックも封入される。通常盤にも特典ディスクが付随し「初日公演ダイジェスト @横浜アリーナ 2024.01.04」を約40分収録。さらに、完全生産限定盤と初回盤に封入されるフォトブックとは別のビジュアルを収めた12ページのフォトブックが封入される。