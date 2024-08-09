¥Ð¥¹¥±·É°Õ¤Ê¤¥Õ¥é¥ó¥¹´ÑµÒ¤ËÅÜ¤ê¡Ö¸ÞÎØÀº¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡Éé½ýÁª¼ê¤Ë¿´Ìµ¤¤¥ä¥¸¡¢¥É¥¤¥Ä²òÀâ¡Ö¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï8Æü¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬73-69¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡Íø¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Éé½ý¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÁª¼ê¤ò¤ä¤¸¤êÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Æ±¹ñ¤ÎÂç½°»æ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡ÖARD²òÀâ¼Ô¤¬¡Ø¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¶ì¸À¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Éé½ý¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÁª¼ê¤òÌî¼¡¤êÅÝ¤¹¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖARD¡×²òÀâ¼Ô¤Î¥Û¥ë¥¬¡¼¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½à·è¾¡¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥É¥¤¥Ä¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ARD²òÀâ¼Ô¤Î¥Û¥ë¥¬¡¼¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¾ï¤Ë¥Õ¥§¥¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬ÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡Ö¸ÞÎØÀº¿À¤Îëð¤¦¥Õ¥§¥¢¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥Þ¥ó¤Î±¦ÌÜ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥È¥¥¥à¤ÎÏÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Æ¥£¡¼¥Þ¥ó¤ÏÌåÀä¡£¥³¡¼¥È¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ÑµÒ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤³¤¨¤ë²»¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥¶¥¦¥¢¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡Èà¤Ï¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Æ¥£¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¿¥Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¤Ç´éÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£´ÑµÒ¤Î·É°Õ¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ç¤â¡Ö³«ºÅ¹ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ARD²òÀâ¼Ô¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë