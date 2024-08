【大阪府大阪市】甘さを約束する奇跡のトマトなどを販売。「OSMIC DISH 大丸心斎橋店」がオープン

OSMIC FOODSは8月10日(土)、大阪府大阪市中央区に「OSMIC DISH 大丸心斎橋店」をオープン。ゼロから開発した培土と栽培環境で育てた贅沢なトマトなどを販売する。

「甘さを約束するトマト」が販売の主軸

ゼロから開発した培土と栽培環境で育てた贅沢なトマトは、収穫後にひと粒ひと粒の糖度を測定。11度以上を満たすものだけに許されたのが、特別なパッケージのOSMIC FIRST フルーツミニトマトだ。

「OSMIC DISH 大丸心斎橋店」は、この「甘さを約束するトマト」の販売を主軸としたイートイン併設型店舗になっている。物販コーナーでは、オスミックのトマトのみを使用した「フルーツトマトジュース」なども併せて展開する。



自身へのご褒美に、大切な人へのプレゼントに、いつもとは違った贈り物をしたいときなど、様々な用途で活用できる商品を取り揃えている。

シェフ自ら腕を振るう料理も



イートインコーナーでは、トマトと食材の良さが引き立つ調理法でシェフが開発したメニューを提供する。



シェフ自ら腕を振るう料理は、特別な急速冷凍機を使用することで、作りたての味をそのままフードホール内で味わうことができる。

商品ラインナップ

販売しているトマトは、自然の恵みから生まれる、独自に開発した土「オスミックソイル」にて、トマトにとって最適な環境を整え栽培したものだ。収穫後はひと粒ひと粒の糖度を測り、糖度11以上を満たすものだけが「OSMIC FIRST トマト」となる。まるでフルーツかと思うような甘みと瑞々しさは、今までなかった新感覚の味わいになっている。

糖度11のPRINCESS、糖度12のQUEEN 、糖度13のGRAND QUEENがラインナップ。OSMIC FIRST PRINCESSは、ホームパッケージ1箱(120g)・2箱セット・4箱セット、贈答用化粧箱150g・450gを用意。OSMIC FIRST QUEENは、ホームパッケージ250gと贈答用化粧箱150g・450gがある。OSMIC FIRST GRAND QUEENは、ホームパッケージ250g、贈答用化粧箱250g。なお、時期により取り扱いのない商品あり。

厳選されたOSMICトマトだけを使い、塩や砂糖などはもちろん、水1滴さえも加えずに、熟練した職人の手作業で作りあげた最高峰のトマトジュース「OSMIC FIRST フルーツトマトジュース」もある。糖度13・15・18と3つのランクを用意した。常温で日持ちもするのでギフトにもおすすめだ。

PRINCESSフルーツトマトジュースは糖度13、QUEENフルーツトマトジュースは糖度15、GRAND QUEENフルーツトマトジュースは糖度18で、いずれも180mlと720mlを用意。

イートインメニュー紹介



OSMICトマトを軸に、食材の良さが引き立つ調理法でシェフが開発したイートインメニュー。上記はサラダピッツァだ。



特別な急速冷凍機を使用するので、作りたての味をフードホール内で味わえる。上記はパルミジャーノリゾット。

オープニングキャンペーンについて

開店記念キャンペーンとして「OSMIC DISH 大丸心斎橋店」の利用者(イートイン・物販問わず)に、次回来店の際に使える10%OFFクーポンをプレゼントする。配布期間は8月10日(土)〜12日(月)。なお、クーポンは数に限りがあり先着順で配布しなくなり次第終了となる。

割引特典はクーポン持参の場合に限るほか、1度限り、1回の会計に使用可能だ。有効期限は8月31日(土)となっており、他の割引特典などとの併用は不可。イートイン、物販どちらも利用可能となっている。

今回のオープンを機に「OSMIC DISH 大丸心斎橋店」に立ち寄ってみては。

■OSMIC DISH 大丸心斎橋店

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 本館地下2階フードホール

営業時間:11:00〜22:00 ※大丸心斎橋の営業時間に準ずる

施設HP:https://osmicfoods.com/news/newopen_240807.html

(さえきそうすけ)