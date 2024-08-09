¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¡¢ÆüËÜÈ¯Ãå¥Þ¥«¥ª¹Ô¤¤Ç¥»¡¼¥ë¡¡±ýÉü1.4Ëü±ß¤«¤é
¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÆüËÜ½¢¹Ò17¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜÈ¯Ãå¥Þ¥«¥ª¹Ô¤¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹±ýÉü±¿ÄÂ¤Ï¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤¬14,000±ß¤«¤é¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤¬16,000±ß¤«¤é¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢½ôÀÇÅù¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤ÏÈ¾³Û¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¤Ï¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤ò2007Ç¯7·î26Æü¤Ë³«Àß¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¾è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ/À®ÅÄ¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤ò1Æü1±ýÉü±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£