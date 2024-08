4人組ミクスチャーロックバンドLEONAIRが、1stアルバム『Capitulo ll The Album』を8月16日にリリースすることを発表した。関連記事: Kroiが語る、「ネオミクスチャー感」を司るグルーヴの背景 LEONAIRは、DJ Massがリーダーのドラムレスミクスチャーロックバンドとして2021年始動。世界に歌を届けるために日本語、英語、スペイン語のトリリンガルなリリックで歌詞をクリエイトするH14(Vo)は今最注目の女性ロックシンガー(※H14はバンドからの脱退を先日発表)、ギターのB36、ベースのKANONも数々の舞台をこなす実力派の新進気鋭なミクスチャーサウンドを鳴らすロックバンド。

1stアルバムには 先行EP3曲に加え4月の1stワンマンライブで初披露された新曲7曲を追加、ミクスチャーロックの音楽性をフルに発揮しレゲトン、R&B等様々なジャンルの要素を取り込んだ全10曲を収録している。また、同作より「She's Criminal」の先行配信 がスタートし公式YouTubeチャンネルで「She's Criminal」のMUSIC VIDEOが公開されている。<リリース情報>LEONAIR1st ALBUM「Capitulo ll The Album」2024年8月16日リリース=収録曲=1. Platform2. ATACi TOXiC3. Sweet Obsession4. How do U like that5. Hell Yeah feat.RAIMON (RED ORCA)6. SPARKLE feat. feat.⼩林亮輔 (a crowd of rebellion)7. Over the Wall8. Suddenly9. Hold My Hands10. Sheʼs CriminalHP:https://lit.link/leonair