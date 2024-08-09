¡ÚPHOTO¡ÛNewJeans¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á½Ð¹ñ¡Ä¶õ¹Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ
9Æü¸á¸å¡¢NewJeans¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¡¢¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¡¦Åìµþ¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
NewJeans¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢9Ëü1200¿Í¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯11¥ö·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡ÖSupernatural¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡ÖMUSIC BANK¡×ÆüËÜ¸ø±é¤¬º£Ç¯¤â·èÄê¡ª12·îÊ¡²¬¤Ç2days³«ºÅ¤Ø¡ÄÂè1ÃÆ¤ÇStray Kids¡¢ATEEZ¡¢NewJeans¤Û¤«8ÁÈ¤òÈ¯É½
¡¦NewJeans¡¢8·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ÄÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª
NewJeans¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢9Ëü1200¿Í¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯11¥ö·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡ÖSupernatural¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡ÖMUSIC BANK¡×ÆüËÜ¸ø±é¤¬º£Ç¯¤â·èÄê¡ª12·îÊ¡²¬¤Ç2days³«ºÅ¤Ø¡ÄÂè1ÃÆ¤ÇStray Kids¡¢ATEEZ¡¢NewJeans¤Û¤«8ÁÈ¤òÈ¯É½
¡¦NewJeans¡¢8·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ÄÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª