買い足しのチャンス到来！PCも急速充電できるAnkerの3ポート充電器が過去最安値【Amazonタイムセール祭り】
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年8月9日（金）9時から8月12日（月）23時59分まで「Fasion×夏休みタイムセール祭り」を開催中。
現在、最大65W出力でスマホやノートPCなど幅広い機器の急速充電が可能な充電器「PowerPort III 3-Port 65W Pod」や、超薄型デザインながら合計最大65Wの高出力で4ポート急速充電できる「Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)」など、Anker（アンカー）の充電器がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年8月9日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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「PowerPort III」や「Nano II 65W」などAnkerの急速充電器がお得な価格で販売中！
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod (USB PD 充電器)（ホワイト）
4,990円
（17％オフ）
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Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
3,790円
（16％オフ）
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Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports) - 65W 4ポート USB-C 充電器 PowerIQ3.0搭載, PD対応 GaN(窒素ガリウム)採用 iPhone/iPad/iPod/MacBook Air/その他USB-C機器対応 (ブラック)
4,290円
（20％オフ）
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Anker 725 Charger (65W) (USB PD 65W 急速充電器)【超コンパクト設計/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応（ホワイト）
4,490円
（15％オフ）
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Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル【1.5 mケーブル付属/USB PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPhone 15シリーズ iPad Galaxy S24シリーズ Android スマートフォン ノートPC 各種 対応
3,990円
（25％オフ）
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Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,430円
（15％オフ）
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モバイル機器を2台同時に充電可能なAnkerの「PowerPort mini」が16％オフ！
【2個セット】Anker PowerPort mini（USB充電器 12W 2ポート）【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/PowerIQ/超コンパクトサイズ 】iPhone iPad Android各種対応 ブラック
2,090円
（16％オフ）
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Anker PowerPort 2 Elite (USB充電器 24W 2ポート) 【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載/旅行に最適】 iPhone/iPad/Galaxy その他Android各種対応 (ホワイト)
1,490円
（17％オフ）
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スマホスタンドとしても使える、Ankerのワイヤレスモバイルバッテリーが22％オフとお買い得！
Anker MagGo Power Bank (6600mAh) モバイルバッテリー Qi2対応 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 折りたたみ式スタンド iPhone 15/14/13/12 シリーズ専用 (ブラック)
6,990円
（22％オフ）
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Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo)(マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション) 【モバイルバッテリー機能搭載 / 5000mAh / USB急速充電器付属/マグネット式/ワイヤレス出力 (7.5W) / PSE技術基準適合】MagSafe対応iPhoneシリーズ専用 (ホワイト)
10,990円
（15％オフ）
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Anker 333 Wireless Charger (3-in-1 Station) ワイヤレス充電器 Apple Watchホルダー付 USB急速充電器付属 Qi認証 iPhone 14 / 13 Apple Watch 各種対応 最大11W出力 (ブラック)
5,990円
（17％オフ）
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Anker 623 Magnetic Wireless Charger (MagGo)(マグネット式 2-in-1 ワイヤレス充電ステーション)【USB急速充電器付属/マグネット式/ワイヤレス出力 (7.5W)】MagSafe対応iPhoneシリーズ専用 (ブルー)
6,590円
（18％オフ）
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最大10台のデバイスを同時に充電できるAnkerの多機能電源タップ「USB Power Strip（10-in-1, 20W）」が17％オフ！
Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (USBタップ 電源タップ AC差込口/USB-C/USB-A/延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
2,490円
（17％オフ）
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Anker 511 USB Power Strip (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト)
3,990円
（20％オフ）
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Anker 727 Charging Station (GaNPrime 100W) (6-in-1 充電ステーション) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）
12,990円
（クーポン利用で1,500円オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Fasion×夏休みタイムセール祭り」は、8月12日（月）23時59分まで開催中！
Source:「Fasion×夏休みタイムセール祭り」