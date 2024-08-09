´ßÅÄÁíÍý Ä¹ºê¼°Åµ¤ËÂç»È¤é·çÀÊ¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹ºê»Ô¤¬Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¾·ÂÔ¤»¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉG7³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤é¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¼°Åµ¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î¼çºÅ¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³°¸òÃÄ¤Î½ÐÀÊÅù´Þ¤á¤ÆÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡Ö³Æ¹ñ¤Î³°¸òÃÄ¤äÄ¹ºê»ÔÂ¦¤È¤Ï¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê»Ô¤¬Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¾·ÂÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ò½ü¤¯G7¤Î6¥«¹ñ¤ÈEU¤ÎÃóÆüÂç»È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ·çÀÊ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡G7¤Î6¥«¹ñ¤ÈEU¤Ï¸ø»È¤é¤¬ÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¼°Åµ¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î¼çºÅ¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³°¸òÃÄ¤Î½ÐÀÊÅù´Þ¤á¤ÆÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡Ö³Æ¹ñ¤Î³°¸òÃÄ¤äÄ¹ºê»ÔÂ¦¤È¤Ï¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê»Ô¤¬Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¾·ÂÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ò½ü¤¯G7¤Î6¥«¹ñ¤ÈEU¤ÎÃóÆüÂç»È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ·çÀÊ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡G7¤Î6¥«¹ñ¤ÈEU¤Ï¸ø»È¤é¤¬ÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£