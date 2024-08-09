°ËÅì½ãÌé¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡¡ÊÛ¸î»Î¤Ï½µ´©»ïÁ´ÂÎ¤Ë·Ù¾â¡Ö¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê£³£±¡Ë¤¬½÷À£²¿Í¤ËÆ±°Õ¤Ê¤¯À¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤Ê¤É¤È¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¤Ï£¹Æü¤Ë·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿£±·îËö¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ç½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ²Ã³²¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¤òÎ¥Ã¦¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤Ï»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ°ËÅìÂ¦¤âµÕ¹ðÁÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÁÐÊý¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢°ËÅì¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À£²¿Í¤â·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤è¤êÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°ËÅì¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÂçÁûÆ°¤Ï¤³¤ì¤Ç°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Çº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï½µ´©»ïÊóÆ»¤Îà¸ùºáá¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢º£²ó¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿¿·Ä¬¼Ò¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢½µ´©»ïÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÆÃ¤Ë½µ´©»ï¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤¬¤À¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ»¼º¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆóÅÙ¤È¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯¤¤½èÈ³°Õ¼±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÃÆ£ÊÛ¸î»Î¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Î¹ðÁÊ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡£¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£à½ñ¤¤¤¿¤â¤ó¾¡¤Áá¤Î¸½¾õ¤Ë¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë½µ´©»ï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±¤Ä¤ÎÂç²ñ¤È¤«Áª¼êÀ¸Ì¿¤òËõ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·½µ´©»ïÊóÆ»¤Î´í¤¦¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Å°Äì¤·¤¿ÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Î°ËÅì¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢ºòº£¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£