¾¾²¼Æà½ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤¬´«¤á¤ë¡È¥Ë¥Ã¥Á¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡É
¡¡7·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬¸®ÊÂ¤ßÄãÄ´¤ÊÃæ¡¢Í£°ì2¥±¥¿¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾²¼Æà½ï¤Ë¡È¼Â²È½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¡©"ÊóÆ»¤Ç¤â¡Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»äÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÉÔ»×µÄ
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿7·î28Æü¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤â9.6¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è=¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï11¡óÂæ¤Ç¤¹¡£Â¾¤¬5¡Á7¡óÂæ¤È¤¤¤¦º£´ü¤ÎGPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤Ï¡ÈÆÈ¤ê¾¡¤Á¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Î¤¿¤áµÙ»ß¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËè½µ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢TBS¶ÉÆâ¤Ë¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¤Ï»ëÄ°½¬´·¤È¤¤¤¦Í¥°ÌÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÍ½»»¤â´ë²èÎÏ¤âÊÌ³Ê¡×¡Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÈÌÚ9¡ÉÏÈ¤Ï¡¢Á°¥¯¡¼¥ë¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê51¡Ë¼ç±é¡ÖBilieve¡½·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡½¡×¤ÇÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ2¥±¥¿¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢º£´ü¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¶¹âµé½»ÂðÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¥»¥ì¥ÖºÊ¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Á¾åÎ®³¬µé¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Á¡×¤ò¡¢¾¾²¼Æà½ï¡Ê39¡Ë¼ç±é¤Ç¥ê¥á¡¼¥¯¡£2022Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯´Ú¹ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òËÝ°Æ¤·¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¡¢¡Ô¤³¤Î²Æ¡¢¥»¥ì¥ÖºÊ¤¿¤Á¤Î¥É¥í¾Â¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥È¥ë¤¬Íò¤ò¸Æ¤Ö¡Ä!!¡Õ¤ÈÉ¡Â©¤â¹Ó¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ï8¡óÂæ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2ÏÃ¤Ç5¡óÂæ¤ËµÞÍî¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤â5%ÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔËÜ²È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Á¡¼¥×¤µ¤Ð¤«¤êÌÜÎ©¤Ä¡Õ¡ÔÌµÍý¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Õ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ô¤³¤Î¥É¥í¥É¥í´¶¤ÏÌÌÇò¤¤¡Õ¡Ô¾®Àã¤µ¤ó¤ÎÎäÅ°¤Ê¼õ¸³¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ö¤ê¤¬¸«»ö¡Õ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñÈÇ¡ÈÌ¤¸«¡É¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡ÖÏÃ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥ê¥¢¥¿¥¤»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë¤â¥¦¥±¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¹¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñÈÇ¤Î¡ÈÇ»¤¹¤®¤ë¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËCMÁ°¤È¤«¥·¡¼¥óÂØ¤ï¤êÄ¾Á°¡¢³§¤µ¤ó¥¤¥¤´é¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ä¤ë¤È¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜ²È¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤êºÙ¤«¤¤¥¢¥é¤òÃµ¤¹¤è¤ê¤â¡¢ÁÇÄ¾¤ËÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¸«¤¿¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Êµµ°æ»á¤À¤¬¡¢°ìÅÀ¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡ÖÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆîÂôÀô¤ÎÂ©»Ò¡ÈÀÄÍÕ¤¯¤ó¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡È¥¥è¥·¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ºä¸µ°¦ÅÐ¤µ¤ó¡£ÀÄÍÕ¤¯¤ó¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¿ÍË¾¤â¸ü¤¤Í¥ÅùÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¹¥¤¤Ê¥¥è¥·¡É¤Î»ÄÁü¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆËÍ¤À¤±¡© ¤Ç¤â¡¢ºä¸µ¤µ¤ó¤Î¡ÈÃ¦¥¥è¥·¡É¤Î½Ö´Ö¤¬¤É¤³¤«¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èµµ°æ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÖ¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ó¤À¾¼ÏÂ¤ÎÂç±Ç¥É¥é¥Þ¤Î´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°Õ³°¤Èºä¸µ°¦ÅÐ¤Î´èÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡ÖSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Á¾åÎ®³¬µé¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Á¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¼Æà½ï¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»äÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£
¡¡¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾²¼Æà½ï¤Ë¡È¼Â²È½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¡©"ÊóÆ»¤Ç¤â¡Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»äÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÎÉÔ»×µÄ¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ³¤ìÅÁ¤ï¤ë¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£