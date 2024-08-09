Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¤ÏµîÇ¯6·î¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î½÷À­2¿Í¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢°ËÅìÁª¼ê¤â¹ðÁÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬µõµ¶¤À¤È¤·¤Æ½÷À­2¿Í¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçºåÃÏ¸¡¤Ï9ÆüÉÕ¤Ç¡¢°ËÅìÁª¼ê¤È½÷À­2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤ËÂ­¤ê¤ë¾Úµò¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£