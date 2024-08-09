ÇµÌÚºä46¡¢°æ¾åÏÂ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×MV¸ø³« ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¡È¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡ÉÉÁ¤¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/08/09¡ÛÇµÌÚºä46¤¬8·î21Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«»Ï¡¡±þÊç»ñ³Ê¤Î¡ÈÇ¯Îð¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï5´üÀ¸¡¦°æ¾åÏÂ¡£º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï7·î²¼½Ü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯¤Î°æ¾å¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤âÃ´Åö¤·¤¿¡¢°ËÆ£½°¿Í»á¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î³¤¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡×¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¥ß¥ËFM¤òºî¤ë¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÌ¾½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¡×¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¤¡×¤ÎÂ¾¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æü¾ï¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«»Ï¡¡±þÊç»ñ³Ê¤Î¡ÈÇ¯Îð¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¢¡ÇµÌÚºä46¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×MV¸ø³«
¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï5´üÀ¸¡¦°æ¾åÏÂ¡£º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï7·î²¼½Ü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯¤Î°æ¾å¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤âÃ´Åö¤·¤¿¡¢°ËÆ£½°¿Í»á¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î³¤¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡×¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¥ß¥ËFM¤òºî¤ë¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÌ¾½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¡×¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¤¡×¤ÎÂ¾¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æü¾ï¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û