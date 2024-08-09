Î©Ì±¡¦»ÞÌî»á¡¢ÂåÉ½Áª½ÐÇÏ¤Ø¡á¡Ö¼óÁê¸õÊä¡×¤Ë°ÕÍß
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Àô·òÂÀÂåÉ½¡Ê£µ£°¡Ë¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÅÞÂåÉ½Áª¡Ê£¹·î£·Æü¹ð¼¨¡¢Æ±£²£³ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸øÌó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£½ÐÇÏ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ï»ÞÌî»á¤¬½é¤á¤Æ¡£Àô»á¤âºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼þÊÕ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÞÌî»á¤ÏÂåÉ½Áª¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¼óÁê¸õÊä¤È¤·¤ÆÃ¯¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤Î°ìÅÀ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»ä¤Ê¤ê¤ÎÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¡¢¹¤¯¹ñÌ±¡¢ÅÞ°÷¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é·è°Õ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡