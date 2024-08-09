¥³¥í¥Ê´¶À÷¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¸º¾¯¡¡¤ªËßÌÀ¤±¤Î³ÈÂçÃí»ë¡¢¸üÏ«¾Ê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï9Æü¡¢Á´¹ñÌó5Àé¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é7·î29Æü¡Á8·î4Æü¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï6Ëü5699¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï13.29¿Í¡£Á°½µÈæ0.91ÇÜ¤ÇÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¸üÏ«¾ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤ªËßÌÀ¤±¤Ë´¶À÷³ÈÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢´¶À÷¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï16Æ»¸©¤Ç¡¢Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´²ì27.82¿Í¡¢Ä¹ºê21.34¿Í¡¢°¦ÃÎ20.10¿Í¡£¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÄ¿¹6.69¿Í¡¢ËÌ³¤Æ»7.03¿Í¡¢Åìµþ7.26¿Í¤Ê¤É¡£