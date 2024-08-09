¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¡¢6·îËö¤Î¹ñºÄÊÝÍÈæÎ¨¤Ï19.0¡ó¡¡£Ã£Ì£Ï¤Ï¸º¾¯
Hitoshi Ishida
¡ÎÅìµþ¡¡£¹Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬£¹ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£´¡½£¶·î´ü·è»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¹ñºÄÊÝÍ»Ä¹â¤Ï£¶·îËö»þÅÀ¤Ç£´£´Ãû£·£³£²£²²¯±ß¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï£±£¹¡¥£°¡ó¤Ç£³·îËö¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¸þ¤±¥í¡¼¥ó¾Ú·ô²½¾¦ÉÊ¡Ê£Ã£Ì£Ï¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¡Ê¼èÆÀ¸¶²Á¡Ë¤Ï£²Ãû£¶£·£µ£±²¯±ß¤Ç¡¢£³·îËö¤Î£²Ãû£·£¶£µ£±²¯±ß¤ÈÈæ¤Ù¸º¾¯¤·¤¿¡£
£¶·îËö¤Î±¿ÍÑ»ñ»º³Û¤Ï£²£³£µÃû£³£¶£±£¶²¯±ß¡££³·îËö¤Î£²£³£±Ãû£°£µ£¸£°²¯±ß¤«¤é£´Ãû£³£°£³£µ²¯±ßÁý¤¨¤¿¡£
¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤Î¹ñºÄÊÝÍ³Û¤Ï£³£¶Ãû£²£²£°£³²¯±ß¤È¡¢£³·îËö¤Î£³£¶Ãû£°£³£·£µ²¯±ß¤«¤é£±£¸£²£·²¯±ßÁý²Ã¤·¤¿¡£±¿ÍÑ»ñ»º¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï£µ£¹¡¥£´¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£