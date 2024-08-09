ÃÏ¿Ì¤Ç¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²±ä´ü¡¡´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈS-520-34¹æµ¡¡¡´ÎÉÕÄ®¡¦ÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê
JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï¡¢11Æü¡¢´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤é´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¡ÖS-520-34¹æµ¡¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¡ÖS-520-34¹æµ¡¡×¤Ï¡¢Åö½é¡¢11Æü´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÎÉÕÄ®¤Ç¤Ï8Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¿ÌÅÙ£µ¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½êÆâ¤Ç¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤Îµ¡´ï¤ä¡¢·ú²°¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÍ½È÷´ü´Ö¤Ï£¹·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢£Ê£Á£Ø£Á¤Ï¿·¤¿¤ÊÂÇ¾å¤²Æü¤¬·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈS-520-34¹æµ¡¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢±ÕÂÎÇ³ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸³¥Çー¥¿¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡´ï¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦