¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤½Ð¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆáÁª¼ê¤¬2024Ç¯8·î8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖVICHY¡Ê¥ô¥£¥·¡¼¡Ë¡×¤È°ì¸À¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ô¥£¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÎØÄ¾Á°¡¢»öÁ°Ä´À°¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°ÜÆ°Ãæ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»ÒÁª¼ê¡¢¹ÓÌÚºÌ²ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¸¥å¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÎÓ¶×ÆàÁª¼ê¡¢»³´ß¤¢¤«¤ÍÁª¼ê¤È¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡¡¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡¡ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤À¤è¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×