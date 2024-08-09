¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2024Ç¯8·î9Æü 16»þ12Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£±£¹£³±ß¹â¤ÈÈ¿È¯¡¢ÃÍÉý£±£²£°£°±ßÄ¶¤Î¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤Â³¤¯ ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£³£°¡ó¹â¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô¾åÃÍ½Å¤¤¡¢Íè½µ¤ÎÁê¼¡¤°Ãæ¹ñÅý·×¤Ë·Ù²ü¡¡½»Âð²Á³Ê¤ä¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ê¤ÉITÂç¼ê·è»»¤â