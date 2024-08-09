ÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ3°Ì·èÄêÀï¡ÖÆüËÜ vs. ¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂ®Êó¡¦»î¹ç·ë²Ì¡¡3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ØÂç°ìÈÖ¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ2024¡Û
¡Ö¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÂîµå¶¥µ»¤Ï9Æü¡¢ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Âè4¥·ー¥É¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¡£
½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÁê¼ê¤Ë2¥²ー¥à¤ò¥êー¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿ÆüËÜÃË»Ò¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¤«¤±¤Æ³«ºÅ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ vs. ¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Î»î¹ç·ë²Ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ÖÂ®Êó¡¦»î¹ç·ë²Ì
¢¨17»þ³«»ÏÍ½Äê
Âè1»î¹ç
Âè2»î¹ç
Âè3»î¹ç
¢¨¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê
½Ð¾ìÁª¼ê
ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë
¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ
¡¦¸Í¾åÈ»Êå
¡¦¼ÄÄÍÂçÅÐ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¡Ë
¡¦¥·¥â¥ó¡¦¥´¥º¥£ー
¡¦¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó
¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó
ÊüÁ÷¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê
ÊüÁ÷Í½Äê
NHKÁí¹ç
16:50～
19:30～
NHK E¥Æ¥ì
18:45～
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê
16:55～