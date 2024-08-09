¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¤¡×µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡²òÀâ¿Ø¤â¡ÈËÜÍè¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡É
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡¼0¹Åç¡Ê8Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¤³¤ÎÆü¡¢2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¤¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Þ¤Î¾õÂÖ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï8²ó¤Î¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈºäËÜÁª¼ê¡¢ËÜÍè¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤ÎÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤¤¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Ë¤ÏÎÏ¤¬É¬Í×¡£¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£