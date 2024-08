Ìó13¼Ò¤¬Íèºå¡ª¥¿¥¤²¦¹ñÂçºåÁíÎÎ»ö´Û¾¦Ì³Éô¡Ø¥¿¥¤¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡õÀ½ÉÊ¾¦ÃÌ²ñ¡Ù

タイ王国大阪総領事館商務部は、2024年9月18日(水)、19日(木)にタイのペットフードおよび製品の個別商談会『タイペットフード&製品商談会』を大阪産業創造館マーケットプラザ(3階)にて開催します。

タイ王国大阪総領事館商務部『タイペットフード&製品商談会』

【イベント概要】

商談会名称: タイペットフード&製品商談会

日時 : 2024年9月18日(水)14時00分〜16時45分

9月19日(木)10時00分〜16時00分

会場 : 大阪産業創造館マーケットプラザ(3階)

参加社 : タイ国ペット製品関連企業約13社

詳細 : https://thaisourcing.jp/pet/

主催 : タイ王国大阪総領事館 商務部

共催 : 大阪ビジネスパートナー都市交流協議会、大阪商工会議所

後援 : 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部、

公益財団法人大阪産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

京都商工会議所、神戸商工会議所

タイ王国大阪総領事館商務部は、2024年9月18日(水)、19日(木)にタイのペットフードおよび製品の個別商談会『タイペットフード&製品商談会』を大阪産業創造館マーケットプラザ(3階)にて開催。

タイペットフード&製品商談会

本商談会はタイ企業約13社が来阪する、ペットフードやペット製品の個別商談会です。

取り扱い製品は、ペットフードやペットウェア、ペット用の家具、玩具、衛生用品など。

日本とは特長が異なる、タイならではの製品を知ることができる2日間です。

タイはサプライチェーンが充実しており、OEMやODM、小口注文などにも柔軟に対応。

【商談方法について】

●公式ホームページの商談予約ボタンから、商談を希望する企業とご都合のいい日程をご指定のうえ、必要事項を入力し予約

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約13社が来阪!タイ王国大阪総領事館商務部『タイペットフード&製品商談会』 appeared first on Dtimes.