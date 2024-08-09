DA PUMP¡¦KENZO¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¡×
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¿·¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤µ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢³«²ñ¼°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÂ¿ÍÍÀ¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¶¥µ»¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¨¶½¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÃ¤¨È´¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¸«¤Æ¡¢¤¹¤°Æþ¤ê¹þ¤á¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃ»¤¯¤âÇ»¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦
¤â¤È¤â¤È¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÉÏº¤ÁØ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹ÃÏ¶è¤Ç¡¢¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤¬¹³ÁèÃæ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î·ì¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ê¤¯·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»ÅÁð¤Ë¡ÈÉÔÎÉ¡É¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤ò¡Ö¥Ð¥È¥ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤â¡¢²»³Ú¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤«¤±¤Æ¡ÈÀï¤¦¡É¤Î¤Ç¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«¤ì¤Ð°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡Êº£¤Ç¤â¡Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀè¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤À¡£Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤«¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Ï¸åÇÚ¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´Ä¶²þÁ±¤ä·¼ÌØ¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°¤Î7·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¼êµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢DA PUMP¤ÎISSA¤ÈKENZO¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¢¡¡ÖDA PUMP¤Î³èÆ°¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎHip-Hop¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¹½À®¤¹¤ë4Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»Ä¤ê3Í×ÁÇ¤ÏDJ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢MC¡¢¥é¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÎ¸½¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¡ÖPump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ISSA¤ÈKENZO¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄã»ÑÀª¤Ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ISSA¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î½Ð¿È¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆDA PUMP¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤Ï¡¢º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Hip-Hop¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ50¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âback to the basic ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ê½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºî¶Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
KENZO¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´õË¾¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤â¡¢¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²òÀâ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢JDSF¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥À¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¾¡Ç·»á¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¡§KATSU ONE¡Ë¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¼Â¶·¡ÊMC¡Ë¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢2018Ç¯¤Î¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¦¥æ¡¼¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Àè¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤À¡£¸½ºß¤âÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·óÇ¤¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¶¥µ»²½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¶¥µ»¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸Àè¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ëKENZO¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖKATSU ONE¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï°ì¸À¡Ø¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¡Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦
¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀè¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤À¡£Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤«¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Ï¸åÇÚ¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´Ä¶²þÁ±¤ä·¼ÌØ¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°¤Î7·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¼êµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢DA PUMP¤ÎISSA¤ÈKENZO¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¢¡¡ÖDA PUMP¤Î³èÆ°¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎHip-Hop¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¹½À®¤¹¤ë4Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»Ä¤ê3Í×ÁÇ¤ÏDJ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢MC¡¢¥é¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÎ¸½¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¡ÖPump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ISSA¤ÈKENZO¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄã»ÑÀª¤Ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ISSA¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î½Ð¿È¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆDA PUMP¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥»¥à¥½¥ó¥°¤Ï¡¢º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Hip-Hop¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ50¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âback to the basic ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ê½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºî¶Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
KENZO¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´õË¾¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤â¡¢¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²òÀâ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢JDSF¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥À¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¾¡Ç·»á¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¡§KATSU ONE¡Ë¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¼Â¶·¡ÊMC¡Ë¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢2018Ç¯¤Î¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¦¥æ¡¼¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Àè¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤À¡£¸½ºß¤âÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·óÇ¤¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¶¥µ»²½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¶¥µ»¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸Àè¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ëKENZO¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖKATSU ONE¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï°ì¸À¡Ø¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£