¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð±ê¤¬¡Ä¡×²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¡¡·úÊª£±Åï¤¬Á´¾Æ¡¡±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤¿½¾¶È°÷£±¿Í¤òÈÂÁ÷¡¡¡Ô¿·³ã¡Õ
9Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶èÅç¸«Ä®¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶èÅç¸«Ä®¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¡¢ÀÄÌÚ´Ä¶»ö¶È¤ÎÁÒ¸Ë¡Ê¥¯¥êー¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¸áÁ°10»þ¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¡Ê20Âå¡Ë¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æ°Ø©¤ä¤ª¤¦ÅÇ¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢ÇÑ´þÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ßÌý¤È¿å¤ËÊ¬¤±¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬²ÐºÒÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£