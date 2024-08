ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT 」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進するプロジェクトの一環として、あす10日より売上の一部を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティTシャツ」を販売する。すでに公開しているハートロゴのベーシックなデザインに加え、クッキーモンスターのカラーを生かした青いハートのセサミストリートとのコラボレーションや、スヌーピーの原画を使用したピーナッツとのコラボレーションなどパークの仲間たちとの コラボレーションTシャツのデザインを初公開した。また、あすからのTシャツの販売を前に、着こなしを提案するLOOKBOOKの全容を公式WEBサイトの「LOVE HAS NO LIMIT 特設ページ」にて公開する。チャリティTシャツは今年7月12日にオープンしたばかりの「Hollywood Specialty Store ハリウッド・スペシャルティ・ストア」のみでの販売となる。