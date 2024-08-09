40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¡Ä¶âÈ±Èþ½÷¤Î1µå¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¡¡¥¹¥é¥ê178cm¤Î¾×·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÆÌåÀä
40ºÐ¤Î¶âÈ±Èþ½÷¡¢¥µ¥Þ¡¼¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤ËÊÆ¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡×
¡ÚMLB¡Û¥ì¥Ã¥º 10¡¼4 ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º-¥ì¥Ã¥º¤Î»î¹çÁ°»Ïµå¼°¤Ë¶âÈ±Ä¹¿È¤ÎÈþ½÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹178¥»¥ó¥Á¤Î¸µWWE¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤Ç·ë¤Ö»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¡ÖÈà½÷¤¬1ÈÖ¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Áö¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¼êÁ°¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Êá¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅêµå¡£ÀË¤·¤¯¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¶âÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬±ÇÁü¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ä¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Ç40ºÐ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë