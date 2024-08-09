パリオリンピック、閉会式までの生中継放送/配信まとめ
※Adobe Fireflyで生成した画像
パリ2024オリンピックもいよいよ大詰め。日本は8月9日現在でメダル総数が30個以上に達し、そのうち金メダルは13個を獲得している。ここでは8月12日早朝(日本時間)に行なわれる閉会式までに放送される生中継番組を、日本人選手が登場するものを中心にピックアップした。視聴や録画予約の参考にどうぞ。
8月9日卓球 男子団体 3位決定戦
放送局：NHK総合
放送時間：16時50分～18時45分/19時30分～20時
配信：NHKプラス 卓球 男子団体 3位決定戦
放送局：NHKEテレ
放送時間：18時45分～19時30分
配信：NHKプラス スポーツクライミング 男子 ボルダー＆リード 決勝
放送局：日テレ系
放送時間：17時～20時30分
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/CLBMBLCOMB------------FNL-000100--/ ブレイキン 女子 予選
放送局：日テレ系
放送時間：23時～25時
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/BKGWINDIVID-----------FNL-000100--/
8月10日陸上 男子400mリレー 決勝ほか
放送局：NHKEテレ
放送時間：1時55分～3時
配信：NHKプラス 陸上 男子400mリレー 決勝ほか
放送局：NHK総合
放送時間：3時～4時50分
配信：NHKプラス ブレイキン 女子 決勝
放送局：日テレ系
放送時間：3時～5時30分
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/BKGWINDIVID-----------FNL-000100--/ マラソン 男子
放送局：TBS系
放送時間：15時～18時
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/ATHMMARATHON----------FNL-000100--/ 卓球 女子団体 3位決定戦
放送局：日テレ系
放送時間：16時30分～20時
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/TTEWTEAM--------------FNL-00010000/ スポーツクライミング 女子 ボルダー＆リード 決勝
放送局：NHK総合
放送時間：17時～18時45分/19時30分～20時15分
配信：NHKプラス スポーツクライミング 女子 ボルダー＆リード 決勝
放送局：NHKEテレ
放送時間：18時45分～19時30分
配信：NHKプラス バレーボール 男子 決勝 ※決勝or3位決定戦いずれかを放送
放送局：TBS系
放送時間：19時～22時
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/VVOMTEAM6-------------FNL-000100--/ 卓球 女子団体 決勝
放送局：日テレ系
放送時間：22時～26時
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/TTEWTEAM--------------FNL-00010000/ ブレイキン 男子 予選
放送局：NHK総合
放送時間：22時55分～25時10分
配信：NHKプラス
8月11日陸上 女子 やり投げ 決勝ほか
放送局：NHK総合
放送時間：1時25分～4時30分
配信：NHKプラス ブレイキン 男子 決勝
放送局：フジ系
放送時間：3時～5時30分
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/BKGMINDIVID-----------FNL-000100--/ マラソン 女子
放送局：NHK総合
放送時間：14時50分～17時50分
配信：NHKプラス 自転車競技トラック 男子 ケイリン 決勝 女子オムニアム ほか
放送局：TBS系
放送時間：17時30分～22時
TVer配信情報：https://tver.jp/olympic/paris2024/live/CTRMKEIRIN------------FNL-000100--/ レスリング 決勝
放送局：NHK総合
放送時間：17時55分～18時45分
配信：NHKプラス レスリング 決勝
放送局：NHKEテレ
放送時間：18時45分～19時30分
配信：NHKプラス レスリング 男子 フリースタイル65キロ級 女子76キロ級 決勝ほか
放送局：NHK総合
放送時間：19時30分～20時55分
配信：NHKプラス バスケットボール 女子 決勝
放送局：NHK総合
放送時間：22時20分～24時30分
配信：NHKプラス
8月12日バスケットボール 男子 決勝
放送局：NHK総合
放送時間：0時30分～2時30分
配信：NHKプラス 閉会式(放送予定)
放送局：NHK総合
放送時間：3時15分頃～
配信：NHKプラス